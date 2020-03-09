【法證先鋒IV．劇透】黃浩然終尋到大妹　點知一面見就發生意外？

《法證先鋒IV》第十六集劇透。

徐意（湯洛雯飾）道出當年自己在高善被拐時的所見所聞，並向高安（黃浩然飾）坦白心情，高安聽後百感交集…女子盧巧瑩（胡美貽飾）被膠袋密封頭部，送院搶救後不治。高安、家希（李施嬅飾）綜合藥物化驗報告與驗屍結果，不排除是自殺，然巧瑩男友潘文亮（朱敏瀚飾）堅稱巧瑩死於他殺，矛頭直指急症室醫生黃朗祿（陳俊堅飾）。慧明（陳煒飾）喜見綺寧（康華飾）積極裝備自己，並邀綺寧回家跟立維一起晚膳，但立維（鄭子誠飾）覺得不適，慧明著緊照顧，令立維決定再次向慧明求婚。敏莉（鄭希怡飾）因工作會到台灣，高靖（朱晨麗飾）慫恿高安給敏莉驚喜，慧明亦指法證部會全力配合，高安哭笑不得。（謝雪心飾）喜獲見賢（海俊傑飾）送贈新手機，家希得知後若有所思，二人間的尷尬似乎仍未打破…家希與朗祿出席記者會，向公眾交代巧瑩死因。翌日，家希與朗祿分別駕車到醫院途中，竟有無人機出現並當場爆炸。

竟有無人機出現並當場爆炸！（螢幕截圖）

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慧明帶領法證部調查無人機爆炸案，從碎片散佈範圍，推斷案件為蓄意謀殺。家希在爆炸案中發現一張電話卡，結合法證的化驗結果，分析出兇徒的作案方式，相信可循此方向找出兇徒。高安到達台灣，陰差陽錯下竟遇到了徐意，更得悉徐意此行目的是尋找高善，且已有線索…徐意告知高安，疑是高善的人即將抵台，高安大喜，並與徐意分享與高善的童年點滴。慧明向湛霆（鄭俊弘飾）請教八寶鴨的做法，湛霆卻給慧明介紹另一人。立維本準備與慧明共渡浪漫之夜，未料綺寧來訪，觸發慧明、立維與綺寧三人關係破裂…輝煌（譚俊彥飾）、家希與慧明從種種線索，推斷出爆炸案兇徒身份及動機，並找到兇徒藏身之處，發現兇徒下一個目標竟是家希…高安滿心期盼與高善重逢之際，竟發生車禍。

徐意到台灣尋找高善。（螢幕截圖）

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