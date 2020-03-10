【星級日日瘦】崔碧珈進行21日斷食減肥：一天空腹23小時

崔碧珈（Anita）近年轉向歐美市場發展，佢為咗保持完美身段拍戲，除咗努力做GYM，仲不停試唔同減肥方法。去年初佢用「生酮飲食法」，日日食高脂肪超低碳水化合物嘅食物，成功喺一個月內減去15磅﹗最近佢又進階試行斷食減肥法﹗

崔碧珈身材一向相當好。（IG：@anitachui）

Anita喺IG上載喺健身室嘅自拍照留言話：「為了下一個的拍攝期，開始了間竭性斷食，一天吃一餐，可以吃到飽，即係一天裏有23小時是空腹，1小時是進食窗口，令血糖更穩定容易達到減重效果。今日係第2日，會維持21日，咁樣應該會慳返唔少買餸錢，哈哈﹗喔，對了今日好乖，上完跳舞堂仲走去做咗三個鐘頭gym，腳仔都軟埋。#腹肌不見了#腹肌埋藏在太深處#主要係想見返自己條馬甲線。」

最近崔碧珈又出發去荷里活準備拍攝新戲。（IG：@anitachui）

一日23個鐘都要空腹，聽到都覺得好困難。但留意睇睇ANITA 帖文，會見到 #keto 即係生酮飲食法Hashtag，原來一日一餐斷食法，係外國好流行嘅減肥方法，縮寫為OMAD，來自One Meal A Day。一日23：1，其中23小時間歇性斷食辟穀療法，只用1個小時食嘢。Anita本身有跟「生酮飲食法」，相信佢係基於呢個方法，喺每日嗰一小時進食低碳生酮節食法，從而達至減肥目標。不過呢個方法要有既定理解下先好進行，大家唔好自己亂試呀。

崔碧珈話正進行OMAD一日一餐斷食法，希望減磅尋回腹肌。（IG：@anitachui）