唐寧公開17年前《戀愛自由式》舊相　網民︰仲做唔做到破冰轉身？

大家記得《戀愛自由式》嗎？原來已經是17年前的劇集，這劇可謂是初代的青春偶像劇。日前，劇集的女主角之一唐寧，就貼出一張相信是該劇的舊相，懷緬一番。

就是這個造型！網民一眼就認得出是《戀愛自由式》的照片。（Instagram@leilakong1205）

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唐寧在IG貼出一張舊相，穿着小背心紮起馬尾的她，勁少女！身旁的應該就是蕭正楠。眼利的網民一眼就認出是2003年的電視劇《戀愛自由式》，數數手指，當年的唐寧應該只有21歲，難怪充滿稚氣！她留言寫上︰「有朋友send俾我，問我點解咁黑。#那些年 #我碳一般的黑」，原來最大分別是膚色！網民留言話︰「啊啊啊，我的童年啊！」、「童年既回憶啊，游穎（劇中角色名稱）」、「好懷念呀 2003」和「黑黑地（哋），有黑黑地（哋）可愛」等，而唐寧都好配合大家，回覆︰「要不要我教你破冰轉身？」、「熱啲去泳池試試（破冰轉身）」，連來自馬來西亞的廖子妤都有看劇集，留言打了由陳文媛唱的主題曲《可疑密友》歌詞︰「游過十八萬呎後」，唐寧都大玩歌詞接龍！

現年38歲的唐寧保養得很好，仍非常有少女味。（Instagram@leilakong1205）

偶像劇《戀愛自由式》由陳文媛、蕭正楠、唐寧和黃宗澤領銜主演，還有其他演員如楊明、傅穎、鄧麗欣和黎諾懿。劇集以游泳為主題，還穿插了多條愛情線，充滿青春氣息！其實唐寧一向出名童顏，童星出身的她，多年來在幕前工作，樣子也沒太大變化，Keep得好好，網民仲笑言她是「吃了防腐劑」一樣！2017年跟前夫舞台劇才子鄧偉傑離婚後，主力照顧一對子女俊俊和嗡嗡，但也沒有放棄演藝業，活出自己的人生。

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