【三生三世枕上書】迪麗熱巴劇中造型逐個數　大婚披嫁衣最驚艷

由迪麗熱巴、高偉光主演的內地劇集《三生三世枕上書》大受歡迎，兩人在劇中分別飾演白鳳九同東華帝君，經歷三生三世後終成眷屬。除了劇情吸引大批劇迷追看之外，迪麗熱巴在劇中的造型超百變，無論是靈動活潑的青丘帝姬白鳳九、惹人憐愛的凡間九美人，還是冷艷高貴的阿蘭若，每個造型都十分華麗，令人目不暇給！

迪麗熱巴與高偉光在劇中分別飾演白鳳九同東華帝君，經歷三生三世後終成眷屬。（劇照）

青丘帝姬白鳳九

劇中的白鳳九除了是青丘帝姬之外，還是一隻九尾紅狐。迪麗熱巴在演繹這一面時以不同顏色的紗裙上陣，不但仙氣十足，更充滿少女味，加上她表情多多，展現出鳳九可愛的一面。無論是粉紅色婢女服，還是「牛角包」髮型，迪麗熱巴都輕鬆駕馭！

白鳳九除了是青丘帝姬之外，還是一隻九尾紅狐，迪麗熱巴表情多多，展現出鳳九可愛的一面。（劇照）

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凡間九美人

鳳九在凡間時以九美人的身份出現，作為宮中嬪妃，她的造型不但華麗優雅，而且非常多變，白色、紫色、橘色，每一套都華麗大氣，而且頭飾也很精緻，其中一套九美人穿上紫衣跳舞，充滿異域風情，非常適合迪麗熱巴。而迪麗熱巴在劇中第一次披嫁衣就是在凡間，雖然是全黑禮服，但繡上了金色刺繡後，更顯低調及高貴。

作為宮中嬪妃，迪麗熱巴的造型不但華麗優雅，而且非常多變，每一套都華麗大氣。（劇照）

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梵音谷阿蘭若

鳳九化名為九歌進入梵音谷，她與比翼鳥族的子弟同樣穿上紅色學生服。之後誤入阿蘭若之夢中後，由於阿蘭若喜歡紅色，所以迪麗熱巴在這一世中的造型多數都是以紅衣出場，但其實每一套的細節都不太一樣。迪麗熱巴以一身馬甲式塑腰紅衣出場，英姿帥氣又仙氣滿滿！

迪麗熱巴在這一世中的造型多數都是以紅衣出場。（劇照）

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迪麗熱巴在劇中的每個造型都令人印象深刻，獲網民紛紛激讚人間絕色。不過當中最受歡迎的，就是鳳九在經歷種種劫難後，終於嫁給東華帝君做帝后的新娘造型。迪麗熱巴穿上藍色嫁衣，花紋繁複，但十分華麗。雖然因為帝君受到姬蘅（劉雨欣飾）要挾，最後錯過同鳳九的婚禮，但大婚的造型令人驚艷，迪麗熱巴絕對是最美古裝女神！

鳳九在經歷種種劫難後，終於嫁給東華帝君做帝后。（劇照）

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