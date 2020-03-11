何雁詩包辦新歌《致有夢想的人》設計　封面照疑抄襲Katy Perry

何雁詩（Stephanie）去年11月在IG宣布離開星夢娛樂，直至今年2月透露將會以獨立歌手的身份，繼續在樂壇發展。今日（11日）Stephanie首次以獨立歌手身份推出新歌《致有夢想的人》，更登上iTunes粵語流行歌曲排行榜第一位，成績亮眼，不少圈中好友及粉絲都有留言表示支持。不過有網民發現Stephanie這首新歌的封面與Katy Perry在月初推出的新歌《Never Worn White》MV場景驚人地相似，惹來抄襲嫌疑。

何雁詩（Stephanie）首次以獨立歌手身份推出的新歌《致有夢想的人》在今日（11日）正式面世。（IG@honganc）

新歌一出已經登上iTunes粵語流行歌曲排行榜第一位，成績亮眼。（IG@honganc）

Stephanie近日頻頻分享為新歌《致有夢想的人》拍攝MV的花絮照，並透露歌曲會在本月11日正式推出，因為當日適逢何媽媽生日，所以她想以歌曲作為生日禮物送給媽媽。而除了獻唱之外，Stephanie還包辦美術、剪片、傾價錢、發行等大小事務，雖然挑戰性甚大，但她就相當享受過程，一手一腳完成所有事。

Stephanie近日頻頻分享為新歌《致有夢想的人》拍攝MV的花絮照。（IG@honganc）

+ 10 + 9 + 8

今日（11日）Stephanie在IG公布正式推出新歌的好消息，並上載了自己親自設計的封面照。封面照以粉紅色為底色，中間襯以白雲圖案的圓框，內裏是藍紫色的底色，而穿上白色連身裙的Stephanie就側身半蹲，正中央寫上歌曲名《致有夢想的人》。不過原來這張封面照與Katy Perry的新歌《Never Worn White》MV風格十分相似，MV中以白色低胸長裙上陣的Katy，站在粉紅色底、仿如天空的圓形底板前。而兩者之間無論是顏色、形狀、風格都非常相似，難怪有不少網民提出疑問。

Katy Perry在月初推出新歌《Never Worn White》。（YouTube影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

雖然封面照惹來抄襲的嫌疑，但首次以獨立歌手身份推出新歌的Stephanie獲得不少圈中好友包括陳瀅、陳嘉寶、Cheronna@Super Girls、蔡思貝、胡鴻鈞等的支持，很多歌迷都大讚新歌非常高質：「好好聽，充滿正能量」、「歌詞好有意思」、「誠意之作」。

Stephanie與陳瀅一向好好感情。（IG@honganc）