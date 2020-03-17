【疫日搵食】試業4個月仍未開張　可嵐：每日生意目標係$2,000

去年12月尾，可嵐與拍檔選址在紅磡開餐廳，其中一原因，在於餐廳對面三所學校能為舖頭帶來穩定的生意：「當初我哋改舖頭名做『榕易‧樂堂』，都係想畀啲學生一個開心啲嘅感覺，希望啲時間可以過得快啲，快啲落堂啦！」 2020年1月25日，香港政府宣布延長農曆新年假期至2月16日； 1月31日，教育局宣布全港學校最早於3月2日復課； 2月13日，教育局宣布全港學校進一步延遲復課兩星期，最早於3月16日復課； 2月25日，教育局宣布全港學校再進一步延遲復課，最早於4月20日復課，但確實復課日期有待進一步評估； 專訪當日為3月10日。 榕易‧樂堂：「紅磡崇安街23號環海東岸SodaMall商場地下8號舖」

可嵐之前在元朗開糖水店，但早前已結束門巿營業，改造成為食品工場；紅磡店也有「糖水飲品」售賣，不過主要生意來源卻是「一、二、三餸飯」。（葉志明攝）

「我本身都係一個媽咪，我覺得如果可以做啲健康嘅多餸飯，都可以吸引啲學生過嚟，同埋我嘅糖水飲品都係好啱學生。」（葉志明攝）

疫巿之下，很多飲食業難以維生，食客銳減，生意額相對也大幅下跌，聽起來的確可怕，然而，即使可嵐當初以「學生」為主要目標巿場，她受訪當日亦未覺太過悲觀：「收入就當然一定會有影響㗎喇，但調返轉去諗，我覺得都好嘅，有一段時間畀我哋去做好個運作，流暢度呀，又或者係我哋想加嘅嘢都可以加好晒先。」

餐廳新添置的咖啡機和奶茶機準備就緒！（葉志明攝）

多元抗疫

可嵐除了是歌手、藝人、餐廳老闆之外，也是一名咖啡師。專訪當日，可嵐稱她將會在餐廳內售賣意式咖啡，親自選購個人喜好的咖啡豆，希望可以開拓多一條生意門路：「肺炎期間，大家都努力緊，想舖頭可以多元化啲去增加生意，（其實對比開業最初，生意額下降了多少？）其實初初開嘅時候，啲學生已經係開始放假，呢個亦都係一個新嘅商場，所以我都未睇到佢有一個太大嘅波幅，但其實都有上升咗嘅，我用守嚟形容啦，（肺炎對生意不算太大影響？）唔可以話唔算，因為新嘗試，其實做多餸飯我係從來都未做過，一路交緊學費嘅時候，仲要交喺呢個疫情期間，似乎係一個無底深潭，（你預計咖啡能夠為你帶來幾多生意？）我覺得會為我帶嚟樂趣多啲。」

可嵐其中一個收入來源，是開班教人沖咖啡。（葉志明攝）

試業4個月

「呢度其實係12月尾開始試業，咁就一路試業試到依家都試緊！」幾聲苦笑後，可嵐繼續分享經營劣況：「原本預計係試1個月左右，過埋個農曆新年就正式開張。但一新年之後就開始疫情，所以就繼續試業，（打算試到幾時？）試到疫情過咗，等大家都放心出街先正式做一個靚靚嘅Opening咁。」最初打算待學生返學後，生意可望大幅增加，但試業期間撞正疫巿，學生算盤完全打不響，可嵐唯有持著打落門牙和血吞的心態繼續做：「其實有諗過真係停業，（未正式開張就停業？）係呀，因為嗰時真係冇人敢出街，同埋我自己更加擔心係同事嘅安全。」雖然到最後可嵐和員工商量後決定繼續營業，不過上班人數縮、準備的食材縮、營業時間縮，就連目標生意額亦大幅調低：「我哋嘅Target，係$2,000，（每日的營業額是$2,000？）係，（但人工、舖租、食材、成本總共也不止這個數吧？）差不多，原先我哋開店嘅時候，個目標一定唔止呢個數，呢個係我哋打和嘅數。」但可嵐透露，上月仍然要掏腰包幫補餐廳的開支。

可嵐認為最心痛是眼見早上開舖準備好的食物一直放在暖盤內放到收舖，繼而全數倒掉直送垃圾桶：「覺得好挫敗，質疑自己係咪開得唔啱時機呢？」（葉志明攝）

商演、配音、教唱歌、教沖咖啡、教國語，全是外快

除了是餐廳老闆，可嵐也是歌手、藝人、咖啡師之外，她的「外快」來源還有配音和教國語，而且是一名單親媽媽：「所以時間上分配係好困難，（這些工作的收入比餐廳好吧？）暫時都係，（為什麼仍打算要堅持？）都係一份熱誠。原本我去做糖水，都係想為我個仔留一點味道，有時我做嘢太忙，冇乜時間可以陪到佢，都會好內疚，冇乜幾可煮到餐飯畀個仔食。我係一個單親媽媽，向現實低頭我已經好忙，冇時間陪到佢，但我都有啲嘢畀佢記得，一啲係媽媽畀佢嘅嘢。」

這是可嵐的滷肉飯，是她特地為兒子而設的招牌菜：「佢食嘢好嘴刁，但又好鍾意食滷肉飯，咁有一次我就帶佢去台北，走遍大街小巷，終於一開巷仔小店搵到一個佢好鍾意嘅滷肉飯，所以我特登叫廚師去食嗰個飯，然後做返個味出嚟。」（葉志明攝）

可嵐招牌滷肉飯。（葉志明攝）

Eugene，我得一個人，得一對手，其實我真係好愛你，但我唔知道點可以話畀你知媽咪點愛你，或者可能因為你細個，你未明白，但我都盡我可能做所有嘢。或者你唔明點解媽咪喺見到你嗰僅有嘅時間都要係咁話你，因為我好想你大個仔，真係可以識得照顧你自己，我好驚我有一日會唔喺度。 可嵐－2020年3月10日

可嵐好多時都親力親為：

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可嵐不時都會喺IG放閃：