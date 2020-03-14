深田恭子3個月搣甩26磅　全靠四招練成「筷子腳」

現年37歲的日本女星深田恭子曾因身形圓潤而被冠以「肥恭」稱號，一雙粗壯的小腿更經常引來網民討論。不過，新一期雜誌《Friday》就拍得深田恭子現身東京街頭的照片，她戴着cap帽，穿上衛衣和黑色Legging。網民的焦點都落在她的一雙修長「筷子腳」上，紛紛大讚神奇。相信是多年來積極減肥的成果，深田恭子終於搣甩雙腿脂肪。

深田恭子擁有一雙修長的「筷子腳」。（Friday圖片）

深田恭子屬易胖體質，加上愛吃燒肉及甜食，導致身形肥胖。事務所曾勒令她減肥，結果她利用4個瘦身方法，成功在3個月減掉12公斤（約26磅）。深田恭子曾公開自己的瘦身方法，包括：衝浪瘦身法、不喝果汁，每天飲暖水促進新陳代謝、早餐以熱量低但營養價值高的香蕉代替三明治、以及每天回家脫衣照鏡，自我審查瘦身進度。

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「香蕉減肥法」一出，隨即引來大量追隨者，傳聞當時日本的香蕉賣斷市，有錢也買不到。香蕉含有食物纖維和果膠，可讓人有飽腹感從而降低食慾，減低熱量吸收，令身體達到「入不敷支」的狀態，便可燃燒體內脂肪達致減肥效果。而且，香蕉亦可預防便秘和幫助消除水腫。不過香蕉含有果糖，所以每天不宜吃過量。

除了飲食外，深田恭子亦熱愛戶外運動，尤其是游泳及滑浪，她還說：「覺得自己上輩子是海豚」，又控制飲食又勤力做運動，努力終於有成果！