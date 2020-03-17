《李屍朝鮮》含政治隱喻？盤點10大警世韓劇　比瘟疫更可怕的是…

韓國編劇近年來越發喜歡將靈異題材和各種職業領域結合，把鬼神放進各種故事裡，意外端出不少讓人耳目一新的作品。有些走血腥驚悚暴力的路線，而其中又有不少溫馨感人的操作。

《李屍朝鮮》中的政府隱喻淺顯易懂，相信無論是否明眼人都一睇就知。（《李屍朝鮮》劇照）

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無論是哪種路數，人與鬼之間夾雜著生死，故事也就有了警世啟發、反省感觸，讓人有時看著這些「鬼劇」反而不是被嚇哭，而是深受觸動啊！今天，DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，帶你看看近年找人陪也想順利完食，收播後還使人意猶未盡的鬼韓劇。（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月10日至2020年03月09日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『靈異鬼韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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