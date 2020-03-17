【開心速遞】𡃁妹李綺雯4月離巢：政見問題雪咗半年

𡃁妹在個人FB透露待業中。（李綺雯FB截圖）

現年35歲的李綺雯（𡃁妹）2006年加入TVB，在無綫熱播劇《法證先鋒IV》、《黃金有罪》，《大醬園》等都見到她的演出。不過，𡃁妹昨晚（16/3）就在私人Facebook出po指自己待業中：「待業中。幕前幕後歡迎洽談，待應café廚房我都得，如果請嘅話。」

李綺雯接受《香港01》訪問時承認因政見問題被TVB雪藏：「4月開始雪半年，（點解會被雪？）政見，之前唔講係因為唔confirm係咪雪緊，而家好confirm。」

𡃁妹在私人Facebook出po指自己待業中。（IG/ @le.e.man）

其實𡃁妹不時在IG發表對社會運動的個人感受。在上年6月16日的反對修訂《逃犯條例》遊行中，𡃁妹亦有參與，更在IG限時動態分享了遊行時的情況。她在遊行中見証了路人為救護車開路及義工執垃圾的情況，更在一張擠滿遊行人士的相片寫上：「路係人行出來的，呢條路有二佰萬人一齊行。We Love, We Care, We Defend.」

她亦曾於上年7月在「連儂牆」前拍照，並寫着：「區分人的，不應該是顏色，而是良知。」加上hashtag #香港加油、#我愛香港、#不分膚色的界限。

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