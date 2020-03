港姐出身的何泳芍(Honey)自從加入無綫(TVB)節目《學是學非》後逐漸為人所知,不過她未成為「是非精」前已經因為身材出眾而備受矚目,更不時在社交網站大派福利,儲落不少粉絲。今日(25/3),Honey便在Instagram貼出一張身穿運動Bra top的相片,大騷豐富上圍和誘人馬甲線:「She wasn’t looking for a knight, she was looking for a sword.(佢唔係搵緊騎士,而係搵緊利劍。)」不少網友睇完都大讚她有型有款,性感得嚟好健康。

點擊下圖觀看上述相片,以及Honey其他IG性感相: