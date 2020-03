昨晚(28日)Bella Ig story發布與高以翔旅行的回憶。(Ig:bella_navy4life)

台灣男神高以翔在去年11月時候,拍攝內地真人show節目《追我吧》時猝死,震驚各界,令眾多粉絲悲痛和惋惜。高以翔逝世4個月,與他拍拖三年的圈外女友Bella到現在對高以翔的思念持續不斷。昨晚(28日)Bella在IG Story發布二人一年前去旅行的甜蜜照片,回顧當時的生活點滴。看見圖中Bella整整矮高以翔一個頭,卻幫他整理帽子,相當溫馨。Bella更寫下「敬回憶」,以一段話說:「I have late night conversation with the moon. He tells me about the sun. And i tell him about you.(我和月亮徹夜長談,他跟我聊了太陽,而我提起了你)」這是著名作家S.L. Gray的著作《Skin, Bones, and Too Much Love》中的字句,道盡對高以翔的想念。網友看見為之鼻酸。

點擊睇二人溫馨圖片!