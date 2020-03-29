C朗女友Georgina身價勁過明星　IG出Post每個月淨賺140萬

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，早前就傳出C朗拿度確診的虛假消息，令全球球迷非常擔心這位球星的安危。現時C朗跟女友Georgina及子女繼續接受隔離，不少粉絲都非常留意C朗跟女友的日常生活，繼捐呼吸機抗疫後，有外國傳媒無意中揭發C朗每個月都會給8萬歐羅（約69萬港元）的零用錢予Georgina！

C朗跟女友Georgina經常結伴出席公開活動，更不時在Instagram上載親密合照，是球壇公認為最Sweet的一對。當大家都以為Georgina在IG晒名牌袋及出入以私人飛機代步時，其實她每天將C朗和四名子女照顧得妥妥當當，C朗更曾公開表示Georgina才是自己成功的不可或缺的要素。而C朗給Georgina的零用錢，用途主要是交子女的學費、每日的生活開支及個人消費，但其實Georgina根本不需要C朗的零用錢來過活，事實上她的身價更高過不少明星。

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不同平台不同價 IG發帖收7萬上電視收90萬

Georgina在Instagram每出一個Post都會賺取到8,500歐羅（約7萬港元），單單是過去的2月出了20個Post，Georgina就能夠賺到170,000歐羅（約140萬港元）。另外，如果要接受電視訪問的話，Georgina每次的收費就需要105,000歐羅（約90萬港元），所以Georgina今年2月趁C朗生日就送上全球限量10輛的名車，𠱁得C朗笑逐顏開。據報道指，C朗知道Georgina每月的收入非常可觀，但C朗仍然堅持給Georgina零用錢，因為Georgina一直盡心盡力照顧C朗的大兒子和一對龍鳳胎，好讓C朗放心專注在訓練上。他認為女友在家庭中的地位不可取替，更在IG示愛：「你是一個了不起的女人，亦是一個出色的母親，你是我今生最愛。」