【機場特警．劇透】張振朗睇唔起蔡思貝　遴選試出意外後果係點？

無綫劇集《機場特警》第一集 （03/30）講到，機場找換店發生劫案，機場特警組警長馬容義（楊明飾）與同僚出動追捕匪徒。一名疑犯於逃走時引發交通意外，休班警員張景山（張振朗飾）救出印巴裔青年Arfan，並細心照顧空姐余安娜（湯洛雯飾）。領犬員齊天樂（王梓軒飾）發現另一疑犯，疑犯企圖脅持途經的休班女警辛凱晴（蔡思貝飾），即被凱晴制制服。景山探望Arfan，得悉其悲慘經歷後，願意給予幫助。咖啡店店主疑遭前員工恐嚇，馬容義、姜昊（黎振燁飾）正發現可疑裝置。督察文永強（關禮傑飾）休假後歸隊，被新上任的特警組總督察章振赫（黃子恆）派往處理可疑裝置……

警匪片必有嘅着流住汗跑步。（劇照）

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《機場特警》第二集 （03/31）就說到，景山（張振朗飾）婉拒加入飛虎隊，向上司坦言已另有選擇。機場特警組招募新人，隸屬不同部門的景山、凱晴（蔡思貝飾）、何詩嬅（鄧佩儀飾）、鄔冠聰（朱敏瀚飾）、李力祥（黃建東飾）等同往應考。景山個性囂張，隨即與眾學員結怨。振赫責怪容義（楊明飾），指他沒有相告景山投考一事，強調會公事公辦。冠聰遴選表現一般，更因冒失舉動成為網絡笑柄。振赫發現冠聰是唯一能破解密碼鎖的人，破例讓他通過。第二回合遴選開始，景山不屑被編與凱晴同組，凱晴亦不甘示弱。二人執行登山任務，不慎雙雙滾下山坡。