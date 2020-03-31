倪晨曦拍片玩童裝Challenge　孖生靚細妹一樣挑戰成功

潮流興玩唔同Challenge，耳機線纏腰大騷纖腰，IG女神倪晨曦之前飛返加拿大，日日留喺屋企不時拍片同粉絲互動，呢日Elva就玩另一個挑戰 --- 著童裝﹗

倪晨曦之前返咗加拿大，同妹妹一家有好多相處時間。（IG：@Jen815）

Elva搵埋姨甥女一齊拍咗2條片，第一條見到Elva拎住化妝掃對鏡化妝，著住hello kitty TEE嘅姨甥女喺旁邊跳舞，鏡頭眨一眨兩個人上衣竟然互換﹗目測Elva姨甥女得7, 8歲，大約係童裝140碼，身高174cm嘅Elva居然可以著起同一件tee﹗另一條片Elva刷牙姨甥女就洗緊面，同樣地一眨眼二人就上衣互換。網友都驚呼相當神奇﹗Elva喺留言就話：「件衫有彈性。」

倪晨曦搵埋姨甥女拍片。（IG：@misselvani）

不過原來唔單止Elva，佢嘅靚靚孖生妹妹Jennifer一樣玩到童裝Challenge﹗睇返佢IG都上載咗段片，同另一個囡囡玩上衣互換。Elva一家顏值身材都相當好，唔知曾奪《2019全球辣媽大賽》冠軍嘅倪媽媽，會唔會考慮參與挑戰呢？

倪晨曦妹妹一樣成功挑戰童裝Challenge。（影片截圖）