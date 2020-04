憑無綫(TVB)處境劇《愛.回家之開心速遞》「細龍太」一角彈起的陳偉琪(Vicky)原來多才多藝,昨天(1/4)哥哥張國榮逝世17周年,她在個人IG貼出以豎琴彈奏《有心人》的影片,並寫道:「One of my favourite Canto song. We miss you(其中一首我最愛的廣東歌,我們想念你)哥哥!」又寫下《有心人》的歌詞分享心情,表達對哥哥的懷念,一眾網民讚不絕口;與此同時,有網民將重點放了在Vicky穿着的粉紅色Lace裙上,皆因其突顯了Vicky的姣好身材。