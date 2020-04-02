【美女廚房】鄭中基爆椋名凜喊住走　公開向對方道歉：評語太苛刻

鄭中基（Ronald）的YouTube頻道《機動電視台RTV》建立一年，平時除了上載音樂相關的影片外，近日他亦開始拍Vlog分享生活點滴，同時亦希望記錄香港人的生活。昨日（1/4），鄭中基上載了一條名為「多年後我要同椋名凜道歉」的影片，更大爆當年《美女廚房》鏡頭後鮮為人知的事。

鄭中基上載了一條名為「多年後我要同椋名凜道歉」的影片。（《機動電視台RTV》影片截圖）

疫情肆虐全球，市民無時無刻都要戴上口罩，就連吃飯，食物來之前都不敢除下。「戴着口罩食飯」就令鄭中基回想起11年前拍攝《美女廚房》的趣事，最經典必定是日本模特兒椋名凜炮製的臭豆辣椒蝦及喇沙米粉，唔單只臭到一眾主持要戴上口罩試食，仲令梁漢文嘔吐不止，之後更要送院接受治療。

Ronald說：「因為我唔食冬菇同蝦醬，次次都會同參賽者講明，點知佢日本人，聽唔明我講嘢。佢落咗成嚿蝦膏，成碟嘢就好似沼澤撈出嚟嘅不明物體，灰灰綠綠，好臭。但一定要試食，我只好隔住口罩食。」

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故事的下集發生在鏡頭後，節目錄影完畢，Ronald覺得不太好意思，便想向椋名凜道歉，可惜她已離開錄影廠：「諗住搵佢道歉，當時嘅批評太過苟刻，點知佢已經走咗，喊住咁走咗，原來嗰日係佢生日，所以好對唔住，隔咗咁多年先同你講，對唔住！」

不過當年的「超級地獄廚神」椋名凜已經變成真正的「美女廚神」，她於2010年與職業車手高村直樹結婚後，育有5位小朋友，為了令孩子有均衡飲食，她努力進修廚藝，更不時親手炮製便當給他們，相當有心思。

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