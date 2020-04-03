【開心速遞】「曹總」疑似爆粗被消音：最重要係(能夠)自律

《愛．回家之開心速遞》今晚一集（03/4）就有久未露面的曹總（劉一飛飾）出場。劇中講到，曹總獲邀出席分享成功人生的演講，不過眾所周知他的半咸淡廣東話實在聽得人一頭冒水，所以今集就出現了補習班老師「熊心如」蘇韻姿教曹總講廣東話的橋段。

相信大家都明曹總講錯乜字。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

劇中曹總還用了「唔咸唔淡」的廣東話講了一段演講稿：「一個人要成功，最重要係（能夠）自律，我哋係地球人...」中間的「能夠」還因為發音不正而變成了粗口，被後期消音，十分之搞笑。

今集細細粒都好出位。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

不過大家又知不知道，其實現實中的曹總（劉一飛飾）也經歷過同樣的辛酸呢？在一年前的《今日VIP》，劉一飛就曾在節目中透露，自己原本是一位國語配音員，後來獲得《開心速遞》角色後，真的因為想演好這個角色而苦練過。



【開心速遞】劉一飛演活大陸土豪曹總一角 唔咸唔淡廣東話係精髓

劇入面講「曹總」為了逃避練習廣東話，而用縮骨功匿入個箱。（《愛‧回家之開心速遞》截圖）

劉一飛：「我成日都喺化妝室練習講廣東話劇本，又會請教講廣東話嘅朋友，因為自己嘅母語唔係廣東話，所以要更加努力。」拍劇演慣商界老闆的他又話想試下演江湖人物的角色。提到配音員的工作，原來都同演員一樣工時好長，有時仲要捱更抵夜，他說：「最長時間係返朝九晚二，因為同拍劇一樣，隨時有自己戲份。」

他還說：「配音室長期都好凍，因為入面啲機器唔熱得，要開住好大冷氣。我哋又唔可以亂咁郁，因為一郁就會有聲怕會入咪。如果配音嘅角色係好激動，作為配音員亦要配合，情緒激動得嚟個人又唔可以郁動，有時會辛苦到缺氧同頭暈。」