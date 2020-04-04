【三奪格林美】美國傳奇歌手Bill Withers病逝　享壽81歲

美國傳奇靈魂歌手Bill Withers，於香港時間周五晚上傳出死訊，享年81歲。其妻子Marcia Johnson和兒子在聲明中表示：「我們失去了最愛的丈夫和父親，我們還未能接受這個事實。」

美國傳奇靈魂歌手Bill Withers上月底因心臟病併發症辭世，享年81歲。（Gettyimage）

消息指Bill Withers於3月30日在洛杉磯因心臟病併發症辭世，他的妻子Marcia Johnson和兒子在聲明中形容他是一個孤獨的人，「他以自己的詩意和音樂來接通世界，他的音樂永遠屬於全世界，在這個艱難的時刻，我們祈求他的音樂能為歌迷帶來安慰和歡樂，讓他們能緊牽所愛的人」。

Bill Withers生於1938年，活躍於70年代起歌壇，充滿磁性的歌喉定義了70年代靈魂樂，代表作有《Lean on Me》、《Lovely Day》、《Ain't No Sunshine》等，並先後三度奪得格林美殊榮，當中《Ain't No Sunshine》一曲主演電影《摘星奇緣》（Notting Hill）中被採用，配搭曉格蘭特（Hugh Grant）走過四季的場景，創造經典一幕。Bill Withers的生平曾被拍成紀錄片《Still Bill》，於2009年上映，他曾於2015年被選入搖滾名人堂，並由由另一傳奇樂手Stevie Wonder擔任引薦人。雖然Bill Withers早於1985年後呈現引退狀態，不過他的歌曲仍深具影響力，一代巨星殞落令人感到惋惜。