【三奪格林美】美國傳奇歌手Bill Withers病逝　享壽81歲

美國傳奇靈魂歌手Bill Withers,於香港時間周五晚上傳出死訊,享年81歲。其妻子Marcia Johnson和兒子在聲明中表示:「我們失去了最愛的丈夫和父親,我們還未能接受這個事實。」

美國傳奇靈魂歌手Bill Withers上月底因心臟病併發症辭世,享年81歲。(Gettyimage)

消息指Bill Withers於3月30日在洛杉磯因心臟病併發症辭世,他的妻子Marcia Johnson和兒子在聲明中形容他是一個孤獨的人,「他以自己的詩意和音樂來接通世界,他的音樂永遠屬於全世界,在這個艱難的時刻,我們祈求他的音樂能為歌迷帶來安慰和歡樂,讓他們能緊牽所愛的人」。

Bill Withers生於1938年,活躍於70年代起歌壇,充滿磁性的歌喉定義了70年代靈魂樂,代表作有《Lean on Me》、《Lovely Day》、《Ain't No Sunshine》等,並先後三度奪得格林美殊榮,當中《Ain't No Sunshine》一曲主演電影《摘星奇緣》(Notting Hill)中被採用,配搭曉格蘭特(Hugh Grant)走過四季的場景,創造經典一幕。Bill Withers的生平曾被拍成紀錄片《Still Bill》,於2009年上映,他曾於2015年被選入搖滾名人堂,並由由另一傳奇樂手Stevie Wonder擔任引薦人。雖然Bill Withers早於1985年後呈現引退狀態,不過他的歌曲仍深具影響力,一代巨星殞落令人感到惋惜。