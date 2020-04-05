鄭嘉穎變湊仔公？　陳凱琳太專注事業忽略家庭：心裏有些內疚！

自從陳凱琳（Grace）為老公鄭嘉穎於2019年誕下愛兒Rafael後，幕前工作大幅減少，不過最近她投身商界，創立個人品牌化身女強人。但由於Grace近期太過專注投入創業，導致她分身不暇，忽略了家庭，令到老公鄭嘉穎要化身「湊仔公」，主力打理家中事和照顧兒子。

睇吓嘉穎湊仔個款！（Instagram@ghlchan）

不過Grace都知道自己近日太過忙碌忽略了家庭，所以她今日（5日）就在個人社交網站分享了一段文章，公開答謝老公對自己的支持：「喺創立自己品牌的時候，總要花小小時間和心思，當中小不免會忽略了照顧家庭，心裏有些內疚！在整個過程當中，我的家人和丈夫都沒有怪責我，反而得到他們的理解和支持，還幫助我去照顧家裏日常的大小事情，令我完全安心地去準備我第一次的品牌活動！」之後更套用H. Jackson Brown，Jr.的名言去𠱁返嘉穎：「愛就是另一個人的快樂比你自己的還重要。 Love is when the other person's happiness is more important than your own。」相信嘉穎睇到一定心都甜埋呀！

重溫阿Grace上年生完阿仔之後第一次出席公開活動嘅靚相：

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