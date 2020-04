鄭嘉穎變湊仔公？　陳凱琳太專注事業忽略家庭：心裏有些內疚！

自從陳凱琳(Grace)為老公鄭嘉穎於2019年誕下愛兒Rafael後,幕前工作大幅減少,不過最近她投身商界,創立個人品牌化身女強人。但由於Grace近期太過專注投入創業,導致她分身不暇,忽略了家庭,令到老公鄭嘉穎要化身「湊仔公」,主力打理家中事和照顧兒子。

睇吓嘉穎湊仔個款!(Instagram@ghlchan)

不過Grace都知道自己近日太過忙碌忽略了家庭,所以她今日(5日)就在個人社交網站分享了一段文章,公開答謝老公對自己的支持:「喺創立自己品牌的時候,總要花小小時間和心思,當中小不免會忽略了照顧家庭,心裏有些內疚!在整個過程當中,我的家人和丈夫都沒有怪責我,反而得到他們的理解和支持,還幫助我去照顧家裏日常的大小事情,令我完全安心地去準備我第一次的品牌活動!」之後更套用H. Jackson Brown,Jr.的名言去𠱁返嘉穎:「愛就是另一個人的快樂比你自己的還重要。 Love is when the other person's happiness is more important than your own。」相信嘉穎睇到一定心都甜埋呀!

