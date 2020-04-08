【On Call 36小時II】潘曉彤4歲加入無綫　離巢後變身旅遊達人

「國寶」情侶令觀眾印象深刻。（《On Call 36小時II》截圖）

TVB經典醫療劇《On Call 36小時II》深夜重播，劇中不少角色、情節都令觀眾印象深刻，其中必定包括最麻煩的「國寶」情侶。飾演陳家國的羅鈞滿經常與女朋友湯美寶（潘曉彤飾）爭執，及後男方因腦部感染寄生蟲而入院，面臨生死關頭時，他們才發現深愛着對方。

點撃睇更多潘曉彤在《On Call 36小時II》的演出：

+ 8 + 7 + 6

相信大家對「湯美寶」潘曉彤並不陌生，童星出身的她早在4歲時，已經加入無綫兒童節目《閃電傳真機》做小主持。在澳洲留學回港後，2004年重回TVB拍劇即擔當主角，在劇集《一屋兩家三姓人》飾演運動型少女方穎儀。而在2011年的重頭劇《天與地》中，她飾演黃德斌的女兒鄭文珊，再度引起觀眾關注。

事業發展得頗為順利時，她卻在2014年宣布離開TVB並退出娛樂圈，《On Call 36小時II》成為她離巢前的最後2套作品之一，而告別作就是《愛我請留言》。同年，她加入國泰成為空姐，並與外籍男友結婚。

潘曉彤在4歲時，已經加入無綫兒童節目《閃電傳真機》做小主持。（IG/ @rachiepn）

現年31歲的潘曉彤雖然已經離開TVB 6年，不過亦與圈中人保持聯絡。其中與拍攝劇集《金枝慾孽貳》時組成的「金枝六壯士」，即簡慕華、苟芸慧、梁嘉琪，伍詠薇特別友好，不時都有飯聚。

潘曉彤現時主力經營個人網站「RachiePn」，化身旅遊達人分享世界各地的美食、旅遊，生活資訊，例如去多倫多、越南等地的所見所聞以及當地的簽證問題。而她亦經常在IG上載旅行靚相，到訪過的地方包括有澳洲、韓國、美國等等。疫情問題令潘曉彤暫時未能外遊，期待她為大家介紹香港好玩的地方。

點撃睇更多潘曉彤近照：