嘻小瓜常被與《狼人殺》高玩小賴比較　坦承有不快對節目有恐懼

台灣綜藝節目《娛樂百分百》當中的一個單元叫《凹嗚狼人殺》深受年輕人歡迎，節目邀請不同類型的藝人參與，透過邏輯分析找出狼人身份。而當中的常客嘻小瓜（謝文傑）更不時被拿來同高玩（高級別玩家）小賴（賴晏駒）作比較，搞到他的壓力非常大，近日在接受節目訪問時更大方承認的確因為節目受到傷害，更在鏡頭前流下男兒淚。

《凹嗚狼人殺》近年非常受年輕人歡迎。（影片截圖）

一直是好朋友的嘻小瓜與小賴在圈中已經是出了名的同類型藝人，再加上外表﹑跳舞的舞種都是非常相似，所以經常會被外界拿來作比較。近年因為《凹嗚狼人殺》爆紅而使他們被拿來作比較，更因為如此令嘻小瓜壓力大增，坦承與好朋友產生疙瘩，他在受訪時說：「其實是有耶。因為我會覺得大家好像就是覺得我現在比較爛。所以我很害怕跟他站在一起，我會覺得大家會覺得就是，因為他們都是狼人殺高玩嘛，然後我是很爛就想說怎麼辦，就是會怕大家覺得說，他幹嘛跟他在一起。」

嘻小瓜（左）與小賴是節目的常客。（影片截圖）

正正因為壓力大的關係，導致他參與玩狼人殺的時候都有些小恐懼症，甚至害怕到令自己受傷，更講到在鏡頭前落淚：「像我之前錄狼人殺真的有一個狀態是好像我會覺得我要被霸凌了。所以我就會上那個台的時候，我都會笑不出來。那時候我就跟他們說，我都把手抓破了，因為我就太緊張。然後說怎麼辦，我這會講錯所以我都把手抓破。然後我就會因為讓他們沒看到私底下的我，可是我又不想要讓他們覺得我很做作，所以後面導致於我只要上節目，我因為太害怕都笑不出來。」可見他多麼在乎外界的聲音。

嘻小瓜更在鏡頭前落淚。（影片截圖）

而小賴聽到好朋友的人內心聲音之後都心痛他，更在鏡頭前叫大家不要再作出比較：「我是屬於就是玩得比較好一些些的，所以被拿來比我會覺得很不好意思，因為我在我自己的，有看我直播的各位觀朋友都知道，因為我很常在直播間幫小瓜講很多話，不要再拿這個來比較，因為今天你們比的這件事情，因為我是比出來是好一點的，所以你們講我其實不會受傷，但我會覺得我會傷害到小瓜。」而他亦是不忍嘻小瓜承受如此大的壓力，亦在鏡頭前流下男兒淚。

小賴叫大家不要作比較。（sunshineelaii@IG）

事實上，小賴是嘻小瓜介紹而進入娛樂圈的，如今因為狼人殺令小賴的演藝事業有起色，嘻小瓜亦坦承自己的事業的確正在走下坡，可是他們仍然是好朋友，只是不喜歡被拿來作比較而已：「我會害怕被比較，所以我連私底下我都不敢跟他一起出去或甚麼，因為我怕別人看到我們又會覺得我們很像，所以我就不想要因為這樣的狀態，所以我就硬去跟他們在一起，因為我會怕別人會說我覺得他比較好或我比較好，這件事情大家可能只是打一下而已，可是對我們兩個造成蠻大的傷害。」

嘻小瓜因為節目受到不少委屈。（kuakua_0629@IG）