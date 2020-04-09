【機場特警．劇透】湯洛雯被挾持！　死裡逃生全靠佢出手

《機場特警》第九集劇透。

上回講到，景山（張振朗飾）等人到機場警署履新，赫見有軍裝警員對永強（關禮傑飾）無視，眾人不解。四位新人分別被安排跟隨前輩巡邏，詩嬅（鄧佩儀飾）與拍檔江錦榮（吳家樂飾）被人跟蹤，此人原來是詩嬅的追求者孔劉（泰臣飾）。凱晴（蔡思貝飾）、詩嬅互訴對拍檔的不滿；眾新人的表現亦不被看好。至安（何依婷飾）帶安娜（湯洛雯飾）出席特警聚會，安娜向景山搭訕，景山表現愛理不理。安娜向容義（楊明飾）打聽景山之事，邀約景山再遭拒絕。振赫（黃子恆飾）父親章宏宇（潘志文飾）請得邱博士（區軒瑋飾）擔任演講嘉賓，記者曾曉晨（賴慰玲飾）追問邱博士的醜聞。邱博士心臟病發，景山趕至搶救！

呢位記者好勇敢！（劇照）

好耐冇見賴慰玲，依然咁靚！（IG@賴慰玲）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【機場特警】楊明入行至今新聞事件簿勁厚 浪子回頭成功洗底

【機場特警】五位女小花大比拼 湯洛雯唔一定贏硬因為有強勁對手

昊正（黎振燁飾）被分手女友曉晨糾纏，無奈。美茵評論邱博士的醜聞惹雅妍（楊玉梅飾）生氣，美茵叫屈。振赫替邱博士邀約景山，遭景山冷然拒絕。凱晴覺得拍檔崔瑞德（楊證樺飾）態度欠認真，其一次出勤反成眾人笑柄。凱晴遷進詩嬅家中，兩女與天樂（王梓軒飾）成為鄰居。Arfan（陳詩勤飾）勤奮工作，景山感安慰。安娜當值時遭挾持，景山與眾特警制服犯人。安娜感謝景山相救，景山終有所表示。容義後悔當年連累天機（許家傑飾）受傷，重新接近天機予以幫助。

學生時期嘅張振朗想追湯洛雯。（《機場特警》截圖）

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