【機場特警．劇透】黃子恆孫慧雪有危機　一個女人令佢哋分手？

《機場特警》第十二集劇透。

上回講到，振赫（黃子恆飾）被雅妍（楊玉梅飾）催促早日計劃生育，美茵（孫慧雪飾）卻有所避忌。冠聰（朱敏瀚飾）成功捉拿扒手，表現更有自信。容義（楊明飾）偕至安（何依婷飾）與惠萍（程可為飾）茶聚，惠萍竟為容義介紹相親對象，至安憤然離開。凱晴（蔡思貝飾）的父母借意到訪天樂（王梓軒飾）、容義住所，凱晴大感尷尬，着父母離去。凱晴的父母遭行劫，凱晴自責未能好好保護雙親，景山（張振朗飾）好言安慰。景山、安娜（湯洛雯飾）合力修補容義與至安的關係，容義當眾示愛並表演才藝，表演雖然不濟，仍得至安原諒。振赫看出景山舊患未癒，不准景山代表特警組參加運動會。

回想當年！（《機場特警》截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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錦榮（吳家樂飾）心不在焉，景山出言關心卻惹其不悅。有機師對安娜等空姐作出熱情舉動，景山察覺機師行徑有可疑，終揭發其偷拍惡行。凱晴對景山有似曾相識的感覺，景山還向她提出奇怪的問題。振赫一家出席慈善晚會，遇上當侍應的美茵之弟光亮（方紹聰飾）。名媛懷疑被光亮偷去耳環，光亮當眾脫褲以示清白。子謙（蘇逴殷飾）拒絕永強（關禮傑飾）關心，永強跟蹤子謙，並替前妻周鳳珠（姚瑩瑩飾）捉拿小偷。美茵學車時撞倒景山的電單車，方知振赫隱瞞已久的秘密，終於按捺不住情緒……

估唔到一個相遇有咁大件事。（《機場特警》截圖）

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