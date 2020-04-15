邱勝翊踏入31歲誓甩「王子偶像包袱」　新劇角色獲認可蛻變演技派

「王子」邱勝翊自模范棒棒堂出道已14年，偶像形象深植粉絲心中，而今日滿31歲的他卻坦言：「想要跳脫當王子。」在台視、八大劇《覆活》中飾演和自己反差極大的角色，也盡量以本名做宣傳，播出第一集後就收到製作人訊息：「從此以後演藝圈少了一個偶像明星，多了一個演員。」令他很感動。

「王子」邱勝翊踏入而立之年，誓甩「王子偶像包袱」，表面高冷私下搞笑人緣好的他日前獲《覆活》劇組預祝31歲生日：

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邱勝翊認為「王子」這個藝名對自己來說有好有壞，大家因此名開始認識、注意到他，但也受到此名綑綁，有一種既定印象，也是他一直想要突破的，因此近幾年積極想要「正名」。

且「王子」讓他給人高冷、有偶像包袱的感覺，其實他私下愛搞笑，在《覆活》劇組中更是大家的開心果。邱勝翊坦言過去在團體中，自己怕說錯話，所以乾脆不說，也給人高冷的感覺，但其實內心想法澎拜洶湧，後來變得比較敢表達後，令當時的經紀人Andy哥驚覺：「你意見很多耶！」

王子表面給人的感覺愛「型Chok」，但他卻渴望變得更成熟：

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談到偶像包袱，邱勝翊坦言自己「多少有一點」，但也不代表有距離感，他私下就經常搭捷運被粉絲「野生捕獲」；他認為有「包袱」是為了追求某個目標、達成某一個事件，就像面對工作他會比較謹慎、固執，但在戲劇表現上「沒什麼不敢做」，拍抗戰戲也可以把自己弄得灰頭土臉。

在《覆活》中，其飾演的「程佑寬」一角憂鬱、失眠，邱勝翊笑說只有「長得一樣」而已，此外大概只有工作狂的部分；且他因太好入睡，為戲感受失眠，還特地夜晚飲咖啡。他本人個性較樂觀開心，不過也有低潮期，形容每一個工作空窗期間他都很焦慮，例如《覆活》播出前，他在等待期就很緊張，因不知道大家對作品反應如何。

在《覆活》中，邱勝翊飾演的程佑寬一角性格暗黑，和私下是兩極，卻也因此取得突破（《覆活》劇照）

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