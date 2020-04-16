李婉華17歲大女出道做美妝KOL　同媽咪一樣咁靚表現超淡定

婚後淡出娛樂圈並移民加拿大16年的李婉華，今年1月起踩過界做KOL，在YouTube和facebook專頁開設自家頻道和專頁《住加女人》，分享在加拿大的生活點滴。近日17歲女兒Natalie也在媽咪的YouTube頻道中粉墨登場，教人化妝，同媽咪拍住上一齊做YouTuber。

李婉華借自己的YouTube頻道給女兒試水溫出道。（影片截圖）

51歲的李婉華雖然已是3子之母，但保養得非常好，是公認的美魔女，坐在17歲女兒Natalie旁邊，獲網民大讚二人似姊妹多過母女。在加拿大長大的Natalie，全程用英文教大家化妝，她分享美加亞裔女生愛化的ABG（Asian Baby Girl），屬於輕歐美妝容，眼妝比較浮誇。雖然不少人都覺得作為一個17歲女生，Natalie素顏比濃妝更美，不過亦有大讚她淡定有自信，生得好似媽咪咁靚。

Natalie素顏非常清純。（影片截圖）

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Natalie自細就鍾意化妝，李婉華作為媽咪都好支持阿女。（微博圖片／李婉華）

李婉華於2001年與加拿大籍股票經紀人李守正交往，並於2003年6月在加拿大秘密結婚，婚後定居加拿大，Natalie同年出世，另外李婉華育有一對雙胞胎兒子。李婉華婚後淡出娛樂圈，2010年7月她復出為加拿大中文電台AM1470主持節目，2018年回歸幕前，客串無綫重頭劇《再創世紀》。

李婉華雖然育有三名子女，但她身材一樣keep得好好！(FB圖片)