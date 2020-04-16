棉蘭老島公主陳昭昭離婚只收一元贍養費　歸還男方三層物業

菲律賓棉蘭老島「公主」、前性感女星陳昭昭2017年與圈外男友李志豪（Franky）結婚，今日有報道指二人婚姻有第三者介入，去年已低調離婚。有傳陳昭昭象徵式收男方1元贍養費，更已將老爺送贈的3層物業轉回男家名下。

43歲陳昭昭回復單身，離婚象徵式收男方1元贍養費，更已將老爺送贈的3層物歸還。（資料圖片）

陳昭昭與丈夫結束兩年短短婚姻。（FB圖片／陳昭昭）

報道指陳昭昭與丈夫聚少離多，不時因意見分歧而產生口角，夫妻感情難以修復最終決定離婚。陳昭昭接受傳媒訪問，承認與丈夫已分開。她強調離婚是因為性格不合，不涉及第三者，與丈夫再見亦是朋友。

陳昭昭離婚只收1元贍養費，並歸還3層物業給夫家，她坦言自己當日並非為錢嫁給Franky，加上對方在柬埔寨做生意也需要資金，老爺亦一向對她疼愛有加，而她自己也有能力掙錢，所以歸還物業，讓前夫家有更多本錢做生意。雖然與Franky未能走到最後，陳昭昭對愛情仍有盼望，不會一世單身。

陳昭昭結婚當日，林雅詩（左三）做姊妹。（FB圖片／陳昭昭）

陳昭昭現年43歲，畢業於香港TVB第十一期藝訓班，十多年前息影後從商，2016年獲菲律賓棉蘭老島皇室-（Saud Ai -Hadj ）蘇丹國王冊封為蘇丹公主（PUTRI）。