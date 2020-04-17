On Call 36小時│型男呂熙離巢北上拍戲遇難關：以為終於吐氣揚眉

TVB經典醫療劇《On Call 36小時II》深夜重播，劇集第一輯和第二輯都大受歡迎。在《On Call 36小時》飾演心胸肺外科專科醫生「方姨」的呂熙，當年憑俊俏外表、專業形象贏得觀眾歡心，劇中他會與周家怡有感情戲。

呂熙在《On Call 36小時》飾演心胸肺外科專科醫生「方姨」。（網上圖片）

現年38歲的呂熙2008年參選《香港先生》入行，靚仔大隻的他獲外界封為「翻版張敬軒」，之後修讀第23期藝員訓練班正式加入TVB。初入行時，呂熙是《東張西望》主持，不過當年心高氣傲的他不甘做主持，於是主動同監製要求要拍劇：「可能覺得喺訓練班成績優異，就同《東張》監製講想拍劇，佢仲話我傻仔，同日潘嘉德就搵我casting拍《搜下留情》。」事隔8年，呂熙重溫自己在《On Call 36小時》的演出坦言不滿意：「唔鍾意嗰時嘅演技，覺得自己真係好新，唔明白點解會演得咁差。」

靚仔大隻的他獲外界封為「翻版張敬軒」。（IG/ @hero_hei）

加入TVB 3年，呂熙的工作機會接踵而來，唔單只拍劇，亦曾主持過《東張西望》、《放學ICU》和《娛樂新聞台》：「基本上爆晒show，一年有260幾show。TVB好多人錫我，好多貴人幫助我。《法證III》嘅演出幫到我好多去內地發展，好多人留意到。」事業發展順利，卻於2012年毅然離開TVB轉投香港電視網絡（HKTV），全因得到《警界線》導演蘇萬聰的誠意邀請：「佢覺得我係可造之材，遊說咗我好耐，話闖天下。見到王維基先生好用心去拍戲，我好鍾意做一個演員。TVB唔係冇機會，但HKTV（機會）少啲人爭，我容易突圍，當然我冇諗過發唔到牌，嗰時係人生一個最低落嘅moment。貴人都幾多，只不過我唔爭氣，命未到去跑出嚟。」

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呂熙於2015年約滿HKTV後轉戰內地拍網劇即擔任男一，他笑言是「蜀中無大將，廖化當先鋒」，亦深深體會到港人北上搵錢的艱難：「喺內地嘅幾年，演技上進步咗好多，當然仲有好多不足，但有好多練習機會，嘗試好多唔同角色。最近播嘅幾套電影全部都過3、4千萬點擊率。香港演員要北漂係一啲都唔容易，內地嗰套係講關係，人哋用你都係睇你有冇利用價值，有冇油水可以喺你身上抽，我喺TVB同港視係冇遇到呢啲。」

在內地發展順利時，呂熙卻遇到不同的挑戰，例如香港的社會運動、新冠肺炎疫情以及內地限古令：「會突然唔敢用香港演員，唔理你有冇政治色彩。疫情問題我都半年冇開工，都幾難過。好彩有好兄弟送水輝（許家傑）叫我拍返「爆肌團」，唔好怨天尤人。香港有班好有heart嘅演員，奈何有好多唔同方面影響，佢哋做唔到自己想做嘅嘢。有套大型古裝重頭劇，幾億投資做男二，如果拍到有過百萬訂金，以為終於吐氣揚眉，突然內地限古令唔畀拍，都幾灰。我會諗係咪我能力未足夠，抱住正面態度，做好自己，有朝一日有人會賞識我。」

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