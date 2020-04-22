潮流日常│40歲金泰希演大學生無違和感　五招抗老減肥凍齡秘方

40歲金泰希在韓劇《再見媽媽又再見》（Hi Bye，Mama）中飾演因意外死去的媽媽，凍齡媽媽沒有一點師奶味，演大學生亦完全沒有違和感，被譽為韓國最天然女星的金泰希，雖然已是二女之母，但仍像少女一樣，一起來看看她的保養秘訣。

金泰希駐顏有術，演大學生毫無違和感。（《再見媽媽又再見》劇照）

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徹底卸妝防老化

韓國女生非常注重卸妝，徹底卸淨臉上的化妝品，是她們護膚的秘訣。如果妝容卸得不乾淨，皮膚容易受化學物侵害，引致不少皮膚問題，令皮膚容易老化，金泰希每次工作完回家後，都會仔細卸妝，眼睛、唇部，甚至連頸都會卸得乾乾淨淨。

對肌膚要輕柔、不用手摸臉

雖然妝容要卸得乾淨，但金泰希亦強調一定要溫柔對待肌膚，不論是用護膚品還是卸妝，手法應該輕柔，不能大力拉扯，否則容易產生細紋。平日亦盡量不要用手摸臉，因為手上有許多細菌，附於臉上容易引致皮膚問題。

金泰希盡量避免用手摸臉，以防有細菌引致其他皮膚問題。（《再見媽媽又再見》劇照）

假日不化妝

金泰希平日工作需要接觸到各種彩妝品，她在假日時盡量不化妝，讓皮膚能充分歇息，並只進行簡單保養。

盡量親自下廚 吃富含維他命C和E水果

金泰希非常注重養生，她曾在節目《Get It Beauty》中提到，她與老公Rain的管理身材的方式是親自下廚，食物以少鹽、少油健康的方式烹調，避免身體水腫。另外她亦會吃含豐富維他命C和E的生果，維他命C和E都有助抗老，能撫平細紋、緊緻毛孔和抗皺。

金泰希不工作的時候，盡量素顏，讓皮膚休息。（視覺中國）

愛用山藥入饌 抗老同時減肥

金泰希在節目中同時提到，她最愛以山藥入饌，經常烹調私房料理山藥煎餅，將磨成糊狀的山藥與麵粉混和，用少許油煎製即可。山藥熱量低、富含纖維素能增加飽足感，有助減肥、去水腫，亦是抗老聖品。由於山藥有收澀的作用，大便燥結者不宜食用，容易肚有脹氣的人也要慎吃，而且山藥鉀質較多，腎病患者要注意進食份量。另外要注意山藥與淮山不同，在中醫角度，淮山有「肥仔粉」之稱，有助體質偏瘦的人增肥，千萬不要搞錯喔。

金泰希炮製的山藥煎餅，色香味俱全。（影片截圖）

作為兩女之母，剛滿40歲的金泰希是韓國有名的天然美女，出道20年來都一直保持凍齡美貌，就連韓流天王Rain都被她迷倒。（MHN）