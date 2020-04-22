【十八年後的終極告白】楊卓娜喊足18年被封「御用寡婦」：好頭痛

TVB懸疑劇《 十八年後的終極告白》劇情緊湊，昨晚（21日）一集輪到飾演鬼仔強（蕭徽勇飾）太太的楊卓娜出場，由於鬼仔強墮樓重傷身亡，她趕到醫院即哭成淚人。她在醫院的連埸喊戲，獲觀眾大讚有演技。不知不覺，原來楊卓娜多年來演盡寡婦、單親媽媽和失婚婦人等角色，喊足18年，更被封「TVB御用寡婦」。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

唔好留低我一個人！（電視截圖）

點撃下圖重溫好戲一幕！

+ 9 + 8 + 7

楊卓娜在新劇幾乎喊足全集，但演繹卻相當有層次。她由丈夫墮樓被懷疑自殺、到發現可能被人蓄意推下樓，再到丈夫重傷昏迷至病情突變死亡，楊卓娜將喊戲慢慢昇華，演得恰到好處，令觀眾動容。楊卓娜接受《香港01》訪問時就稱不介意被封「TVB御用寡婦」，但就想有不同的發揮：「唔會因為個名，某程度係有時太多同一類型嘅角色，如果個角色有戲嘅，我都唔介意去接。反而得三兩集嘅戲，又冇咩發揮，我就會想推唔想接。其實我咩角色都想做，最緊要有戲做。」

楊卓娜多年來演盡寡婦、單親媽媽和失婚婦人等角色！（劇照）

她將會與何遠東有感情線！（劇照）

被問到這部是否有史以來最多喊戲的劇集，楊卓娜笑稱：「呢一套都唔算，《大醬園》五小姐先係。因為好多喊戲Group埋一兩天拍，所以特別印象深刻喊完好頭痛，第日開工個人好腫，好醜樣！」至於楊卓娜對苦情戲經驗十足，被問是否可以隨時隨地喊，她指：「盡量喇！睇角色同埸口需要，有時喊到自己都覺自己煩！最重要係嗰場戲嘅內容真係能夠打動到自己先，勉強會不舒服。」

原來在《大醬園》演五小姐先至最多喊戲！（劇照）

她在《跳躍生命線》中亦喊唔停！（劇照）

對於妹妹楊怡與妹夫羅仲謙剛剛同步在IG宣布喜訊，指B女已回家休息，楊卓娜回應：「我覺得妹妹好似爸爸，囡多數都似爸爸嗰邊。但BB每一個樣都唔同，遲啲似阿怡都唔定。近期大家出入都好小心，啲親戚大家都知咩事，都唔敢主動講話要去探佢，但都有發訊息講恭喜。我呢兩日都有嘢做，都未有時間去探佢，遲下就會去啦。」

囡囡叫小珍珠！（IG/@lawhimmm）

點撃下圖睇更多溫馨甜蜜照！

+ 14 + 13 + 12

同場加映：【十八年後的終極告白】之外六部倉底劇有一部擺足五年都未播

高Ling都好慘！