【動物之森／動物森友會】波多野結衣日日上線　靠一招發達變富婆

由於新冠肺炎肆虐全球，各國國民都為「避炎」而盡量宅在家中。幕前工作者的工作銳減，波多野結衣的行業亦受到重創，早前她已透露自己近日都沒有開工，不過她亦終於有機會放一個長假期好好休息，就連自己的Twitter賬戶也改名為「波多野結衣-只今自宅警備員」。而自宅在家的波多野結衣近日沉迷玩《動物森友會》，但當大家都在為在遊戲中還房貸、買大屋，煩惱無錢佈置無人島的時間，波多野結衣的錢已經多到夠鋪地板！

當各位玩家仍然在煩惱如何自製狼蛛島、炒大白菜賺錢養家之際，波多野結衣的錢已經多到用唔晒！不過這一招並不是每人能夠做到。其實波多野結衣只不過是減少外出，幾乎每天上線，不時就會開放自己的島讓粉絲進來參觀玩玩。豈料粉絲們都不止只來探望偶像，還會留下一袋袋的「鈴錢」給波多野結衣，累積至少幾百袋。波多野結衣近日還將「戰績」分享到個人Twitter，答謝粉絲們的禮物。但其實波多野結衣不止在玩《動森》，她還會與一班好姐妹開視訊把酒談歡，家中還收藏了海量酒存，看來她為自宅在家準備了不少！

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