【機場特警．劇透】兩條感情線埋尾　黃子恆張振朗孤獨一生？

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《機場特警》第二十三集劇透。

上回講到，子謙責怪永強趕走鳳珠（姚瑩瑩飾），方知自己錯怪永強多年。特警組有成員駕車途中，接到稱車內安裝了炸彈的神秘來電，汽車及後墮海，發生爆炸……景山（張振朗飾）勸凱晴（蔡思貝飾）走出亡兄的陰霾，反被她指責。凱晴感謝景山開導，二人重溫投考特警時的信件，感觸良多。振赫發現Arfan可疑之處，與天機（許家傑飾）竟有關係。

知道自己誤會老竇。（《機場特警》截圖）

即睇上集精彩內容：

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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美茵患上紅斑狼瘡症，醫生暫不建議她懷孕。振赫着昊正調查天機，得知容義曾令天機受傷。安娜被提拔出國工作兩年，景山贊成，安娜感不被重視，決定分手。美茵以另結新歡為由，向振赫提出離婚。景山、振赫酒後互吐苦水，凱晴、容義分別送走二人。凱晴勸安娜給予景山機會，安娜卻指早已看出凱晴的心事。振赫提醒景山小心Arfan，景山認為振赫帶有偏見。振赫指天機跟同袍出事有關，聯同容義跟蹤天機，上樓後被大群人包圍……

唔可以生仔，決定忍痛離婚。（《機場特警》截圖）

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