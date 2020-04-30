朱智賢被飛出《東張西望》　扮入雪櫃兩星期後回歸

前港姐朱智賢與人夫黎振燁於車廂偷食蛋糕密會，他們各有另一半，男方老婆更將於下月臨盆，二人受千夫所指。據指無綫見事態嚴重，已決定暫時叫停兩人所有工作，事業隨時凍過水？

前港姐朱智賢（Ashley）前日（27日）突然被爆出，疑背住男友謝東閔（Brian）與已婚人夫黎振燁（Jackson）偷情，二人正值上位，事業隨時凍過水。（資料圖片／Instagram@ashley_ellabel）

原本朱智賢與黎振燁事業開始上位，二人備受TVB力捧，但經過今次出軌事件，工作即時被叫停，被送入雪櫃。黎振燁原本拍完《食腦喪B》後，將與丁子朗合作一部以拳擊為題材的劇集，而朱智賢拍完新劇《踩過界Ⅱ》後，亦暫時再無任何工作安排。

有傳朱智賢被飛出《東張西望》主持，不過有消息指今次TVB力保她的事業，除了安排謝東閔公開為她求情，目前只是暫停她的主持工作兩個星期而已，相信只是為過一過冷河，很快她又會再回歸幕前。

今次TVB力保朱智賢，相信她很快回歸幕前。（IG圖片／ashley_ellabel）

有指朱智賢曾哭求男朋友謝東閔原諒，並希望對方可以幫忙夾計編故事來為她解畫，藉此挽回形象。（資料圖片）

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