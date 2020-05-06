【青春有你2】練習生黑歷史連環爆　大熱喻言背脊紋身照流出

23歲嘅喻言喺最新一次排位中由15升至3，但隨著黑歷史被爆出，未知會否有影響。

《青春有你2》賽程已經去到三分之一，練習生黑歷史亦隨之而浮出，先係練習生申冰被爆曾經做過小三，更用男方電話騷擾正室，申冰最後申冰宣布退賽。而喺最新一次排名中，由15名升至3名嘅練習生喻言，過往在網上嘅言論亦一一被掘出，用詞更係不堪入目。

喻言多張舊照被掘出。

有指喻言曾因未成年男友因犯事被判三年而感到不滿，喺人人網狂用粗口鬧公務員，不過好笑嘅係呢位男友未出獄，喻言喺一年後就已經換畫。此外，喻言昔日嘅照片亦被網民掘出，當中除有穿上性感內衣、食煙飲酒照之外，其中幾張喻言更露出背脊嘅超大型紋身。有網民認喻年紀輕輕已經又煙又酒，加上紋身、粗口留言，行為十分不當，對她的人格亦作出猜疑，並要求她退出《青春有你2》。



申冰被爆去年喺不知情下成為小三，但在得知真相後，多次用男方電話騷擾正室。

黑歷史被爆，喻言嘅經理人公司嘉會傳媒發聲明表示喻言一直為自己嘅事業付出、改變及成長，並提到：「兩年多年，喻言被她父親帶到我們面前，我們提前被告知她很有性格。」、「很多事情我們無法一一說明。」似在默認網上嘅黑歷史，但亦不忘提到「也許有一天，粉絲們在街上碰到喻言，相信你們可以發現，她確實不是網絡中描述的那個她。」