《想見你》導演執導內地燒腦神劇　有一位男星竟然可以頂替許光漢

今年最受關注的台劇《想見你》，劇中戀愛情節固然感人催淚，更出色是燒腦的推理劇情，男女主角許光漢及柯佳嬿，不斷穿越錯摸，結局出人意表，被封為本年度神劇，而該劇導演黃天仁，旋即執導內地劇《陌生的戀人》，由於劇情牽涉懸疑推理、愛情錯摸、失憶，甚至有穿越，加上男主角傳出是許光漢，該劇被視為內地版的《想見你》，不過近日該劇男主角終於落實，竟然不是男神許光漢，究竟哪位演員可以代替他？下文為大家揭曉。

台劇《想見你》今年爆紅，男主角許光漢更俘虜了不少女粉絲。（劇照）

早前傳出許光漢會演出《陌生的戀人》。（視覺中國）

近年台劇突然狀態大勇，先後有《我們與惡的距離》及《誰是被害者》，也是大獲好評。但真正令港台女粉絲瘋狂的劇集，卻是由許光漢及柯佳嬿擔正的《想見你》，穿越、愛情、猜測誰是兇手，也令劇迷看得津津有味，而風趣幽默的體貼暖男許光漢，更俘虜了無數女劇迷，成為新一代男神，而《想見你》導演黃天仁落實執導《陌生的戀人》，又傳出許光漢擔當男主角，連隨被網民指是內地版《想見你》。

宋茜和歐豪曾經合作拍劇，現時再次一起拍攝《陌生的戀人》。（視覺中國）

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其實《陌生的戀人》跟《想見你》完全是兩碼子事，故事講述一場雪崩之後，女小提琴手意外失憶，但她卻要跟神秘的企業家丈夫舉行婚禮，究竟當中隱藏了什麼秘密，二人又是否真正是戀人？相信又是一套燒腦神劇。該劇女主角是內地人氣女星宋茜，但男主角卻並非許光漢，而是另一位內地男星歐豪，二人在內地劇《山月不知心底事》中合作，不過網民就嫌歐豪外形較土氣，完全及不上許光漢，該劇在5月下旬開機拍攝，劇迷要耐心等候。