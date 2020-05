吳彥祖不滿特朗普言論　IG轉發帖文：你不能為我們發言

雖然肺炎疫情在香港有緩和跡象,但全球每日的確診數字仍然高企,美國疫情仍然嚴峻。美國總統特朗普(Donald Trump)曾公開表示病毒來自中國,他於5月12日在Twitter表示,亞裔美國人對中國對美方和全世界所做的事情感到「非常憤怒」,擁有美國國籍的吳彥祖在社交網站專發特朗普帖文截圖,並指其言論不代表他們。

吳彥祖在IG轉發特朗普的帖文,並表示不同意其言論,認為對方沒有權利為美籍華人發言。(IG截圖片/thatdanielwu)

吳彥祖在美國出生及成長,父母是移民美國的華人。(吳彥祖FB圖片)

特朗普在帖文表示,亞裔美國人對中國向美方和全世界所做的事情感到非常憤怒,尤其美籍華人是最為憤怒的,而他自己並不責怪這些美籍華人。在美國土生土長的吳彥祖,在IG轉發特朗普這則帖文,並以英文留言說:「你不能為我們發言。」表示不同意對方言論。

特朗普早前稱呼新冠狀病毒為「Chinese virus」,美籍藝人陳法拉於3月17日在社交網站鬧爆相關言論歧視中國人:「「Why does he have even the energy to make up s**t like that, when we have so much to deal with and to heal from!?!?!? This is intentional racist.(為什麼他還有精力編造出這種鬼話呢,在我們還有這麼多事情需要處理和需要治療的這種時候?這是有意的種族歧視。)」當時引起不少爭議。

陳法拉早前亦曾在IG上鬧爆美國總統特朗普。(IG圖片/falachenfala)

美國總統特朗普(Donald Trump)3月在Twitter發文提及病毒名字時,直接使用到「Chinese Virus」(中國病毒)字眼來形容「新冠肺炎」,隨即引起爭議。近年積極在美國發展演藝事業的陳法拉,其後在個人IG發表限時動態,鬧爆特朗普種族歧視。(IG圖片/falachenfala)