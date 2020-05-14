G.E.M.跟「時裝車禍」講拜拜　獲造型師男友打救變「潮G.E.M.」

G.E.M.（鄧紫棋）今日傳出與造型師Mark秘婚的消息，Mark既是富二代，又高大有型，同時更是G.E.M.的御用造型師，G.E.M.過去的造型經常被指是「時裝車禍」，但Mark的出現，為她擺脫「時裝車禍」的惡名，將她搖身一變，由「大媽G.E.M.」改造成「潮G.E.M.」！

自從Mark成為G.E.M.的御用造型師，成功為她洗脫「時裝車禍」的惡名。（IG圖片／gem0816）

G.E.M.過去的造型多次「炒車」，多個經典造型深入民心，包括「皮褲」、「蛆蟲晚裝」、「大媽螢光褸」、「魚網絲襪」，每次都成功成為熱話，飽受負評，部份造型出自G.E.M.前老闆張丹的造型師太太之手，所以話請錯造型師真係好易出事！

回顧G.E.M.的時裝車禍造型，點擊圖片：

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好彩，她後來遇上造型師Mark Ngai，終於擺脫「時裝車禍」之名。Mark貼心為G.E.M.因應場合設計造型，出席頒獎禮有端莊的晚裝，擔任《中國新說唱》導師則是一身潮爆街頭Look，日常活動的造型也是恰到好處。大家都讚Mark是G.E.M.的造型救星。

Mark成功打救G.E.M. ，由「大媽G.E.M.」改造成「潮G.E.M.」。（IG圖片／markymark.23）

欣賞Mark為G.E.M.在不同場合設計的造型，點擊圖片：

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近年G.E.M.除了造型上有改變，亦積極做運動減肥，令身形更加fit，着衫更加好睇！通過努力修身的G.E.M.亦不時着得性感一點，曬下成果，點擊圖片：