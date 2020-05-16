陳欣茵離奇空降加入「是非精」　原來被TVB高層激罕大讚助上位？

TVB資訊節目《學是學非》中的「是非精」向來被視為無綫小花上位的踏腳石，部分成員憑節目成功入屋，火速上位！最近，《#後生仔傾吓偈》中的KOL陳欣茵就突然空降《學是學非》擔任「實習生」，樣貌平平的她與一眾「是非精」並列，慘遭不少觀眾嫌棄！

用女神光助陳欣茵出場！（電視截圖）

陳欣茵一出場更被安排寸爆師姐！

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「是非精」元祖級成員就有李佳芯、黃心穎、麥美恩和張秀雯，近年就有馮盈盈、張寶兒、 劉穎鏇、鄺潔楹、 何依婷、何泳芍、 陳詩欣和戴祖儀，位位都是女神級，受盡公司力棒。到底KOL陳欣茵憑什麼可以加入「是非精」行列呢？原來她近年備受TVB高層無綫助理總經理（非戲劇製作）余詠珊睇中，余詠珊更激罕公開在Facebook留言大讚陳欣茵表現，地位可見一斑！

Sandy竟在Live留言，大讚陳欣茵！（網上截圖）

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現年24歲的陳欣茵曾拍攝 Youtuber「熊仔頭」的短片而為人認識，之後在Facebook收到無綫電視邀請，開始成為旗下網上直播兼社交平台 big big channel 和清談節目《#後生仔傾吓偈》其中一位KOL，TVB更形容她是「理大校花」！

陳欣茵可愛性感！（IG/@yanyaascyy）

點撃下圖了解更多陳欣茵！