【鏗鏘集】舞台劇演員上山執骨維生　兩公婆積蓄餘一萬元要養家

葉嘉茵同老公都係舞台劇演員，受疫情影響無工開，試過積蓄得返一萬元唔夠，由於育有一子，所以要積極搵嘢做。（影片截圖）

香港新冠肺炎疫情持續，最新一集嘅港台節目《鏗鏘集》訪問咗幾位藝文界人士，停工近3個月嘅舞台劇演員葉嘉茵為咗生活同養小朋友，轉做噴消毒塗層嘅臨時工人；舞台劇導演馮嘉輝亦同樣加入臨時工人行列，他坦言收入大跌六成，現時每月大概得3千元收入，完全無法維持生活，加上做廚師嘅爸爸不獲續約、做保安嘅媽媽放緊無薪假，屋企經濟出現壓力。

喺巴士噴消毒塗層，每日收入有八百元。（影片截圖）

葉嘉茵表示兩個月前開始噴消毒塗層嘅臨時工人，工作時間長，但每次有八百元收入，平均一星期有三日工作，總算妤媛屋企嘅經濟壓力：「有啲OFFICE會要求噴埋廁所，但有啲人去完廁所唔記得沖廁，返得呢份工都預咗，但噴嗰時都有情緒宣洩，因為真係臭，我會講粗口。我識一個最誇張係上山執骨，起碼大家現時都有份工喺手，喺啲奇怪嘅位置搵返藝術嘅感覺。」葉嘉茵說噴消毒塗層也要技術，會當自己整舞台道具。

舞台劇導演馮嘉輝收入大跌六成，同朋友租地種田嘅佢，因為無錢所以只能夠出力。（影片截圖）

做咗舞台劇演員嘅譚芷翎亦因為無工開，試過派傳單、做茶餐廳，最後喺朋友介紹下喺蛋糕店做烘焙助理，同時亦為服裝店做模特兒。她表示有申請政府嘅資助計劃（七千五元），但至今仍未有回音，亦有同行因唔合資格而被拒。

舞台劇導演馮嘉輝喺屋企接受訪問時，媽媽喺旁邊直指佢做話劇冷門搵唔到食，又認為現實與理想係兩回事……