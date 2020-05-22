【潮流日常】王君馨素顏上鏡教10分鐘日常妝容　分享簡單配色心得

現年34歲王君馨（Grace）有「勇氣美女」之稱，因為雖然選美出身，但不介意向公眾公開素顏，展視自己最真實的一面。日前她放下藝人包袱，素顏上鏡教大家自己如何在10分鐘內化一個簡單日常妝容。

王君馨素顏教化妝。（影片截圖）

Grace所用的化妝品有平有貴，其實最重要，還是選擇適合自己膚色和膚質的化妝品，大家不妨參考她的化妝心得和用品，點擊圖片：

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Grace為新劇染了一頭橙啡色頭髮，為免眉色太深與髮色有落差，所以將眉毛也染啡，為配合橙色長髮，她改用偏橙調的眉粉、胭脂和唇膏，Grace說：「如果你穿綠色、啡色、橙色橙，妝容顏色應該要偏橙色一點，如果穿紫色藍色衣服，妝容就偏粉一點。

妝容完成，元氣滿滿，精神了許多！（影片截圖）

Grace雖然擁有一堆選美銜頭：全美華埠小姐、香港小姐亞軍、國際小姐等，但比起外在，她更重視內在，她亦不介意以素顏示人。在2018年婦女節當天，她上載了一張純天然無添加素顏相，認為樣貌是父母及神所賜予的，即使沒有任何修飾仍然很美，呼籲大家不要忘記擁抱和欣賞最真實和最天然的自己。

工作時的Grace由頭到腳都近乎完美，散發女神氣息，但她亦願意擁抱卸妝後不完美的自己。（IG圖片／gwgurlie86）