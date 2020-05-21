袁詠儀與李佳琦帶貨獲贈愛馬仕定制麻將　睇張智霖照片面色大變？

內地「口紅一哥」李佳琦憑直播唇膏試色迅速彈起，成為最受歡迎的KOL之一。聲名大噪之後，相繼有不少明星作客他的直播間，與他一起賣貨。而昨日（20日），迎來了靚靚袁詠儀。

靚靚加入李佳琦直播間一起賣貨。（微博@李佳琦Austin）

靚靚身穿白色連身裙，簡單扎起馬尾，青春有活力，剛剛一坐下便大放笑彈，整個過程輕鬆愉悅。靚靚近年來參加了不少內地綜藝節目，開朗風趣的性格圈粉無數，深受網友喜愛。一開始，李佳琦指在5.20這個特殊的日子（內地諧音520=我愛你）還邀請靚靚工作，實在有點不好意思，因此準備了她最喜歡的禮物，隨即拎出一個愛馬仕的紙袋，想不到靚靚脫口而出：「錢？」令李佳琦忍不住大笑道：「你最喜歡的不是愛馬仕嗎？」靚靚也被自己的一番說話逗笑，然後一本正經地表示：「我最喜歡的是我老公。」

靚靚在直播間相當活潑。（視頻截圖）

其實這個禮物是李佳琦特意為靚靚定制的一套麻將，每副牌背面都是粉紅色，全部刻有「靚」字，相當精緻，看得出李佳琦很有心，令靚靚非常驚喜。

去年愛馬仕曾出過麻將套裝，採用玫瑰木做盒身，烏木做骰子，還有手工雕刻牌面花色，售價27000歐元（約23萬港元），不知道這套定制的價值多少呢？

原本看到麻將靚靚還比較淡定，但看到背面的刻字便大感驚喜，李佳琦的確很有心。（視頻截圖）

隨後李佳琦拎出第二份禮物，YSL唇膏套裝，外觀是一個紅色唇形，裏面總共有三層，每一層都有不同的驚喜。第一層是李佳琦的兩張簽名相；而第二層是張智霖的兩張照片，靚靚瞬間「變臉」，搞到旁邊的李佳琦爆笑，其後靚靚笑言：「我是不能呼吸……你看這麼帥的帥哥去哪裡找啊？在我家。」最後一層是靚靚最愛的李敏鎬，剛剛一揭開第三層，她已經笑到見牙不見眼，十足小粉絲附體，開心地舉起照片，被網友大讚真實。

點擊下圖睇靚靚emoji表情式反應：