李佳琦為標誌性口頭禪註冊聲音商標　網友怒：一句說話而已

內地「口紅一哥」李佳琦因直播唇膏試色而爆紅，從而躋身頂流KOL，獲不少品牌青睞，邀請他賣貨。而李佳琦最出名的口頭禪「Oh My God！買它買它！」更成為洗腦金句，令人魔怔，縈繞耳畔。

日前，有網友曝光李佳琦為這句標誌性的口頭禪註冊聲音商標，據企業信息查詢平台「企查查」顯示，申請人是上海妝佳電子商務有限公司，成立於2019年3月，李佳琦為第二大股東，持股比例49%，位列終身受益人，目前該商標的狀態為等待審查。

在申請的商標圖案中，描述了李佳琦「Oh My God！買它買它！」的人聲特色：語速較快，奔放有力，極具情緒調動性，聲音具有極強的個人風格和識別度。（企查查截圖）

然而，有網友對李佳琦這個行為表示不解，加之最近他與楊冪的直播中不小心開黃腔，導致部份人對其反感：「把自己當成什麼了，還口頭禪」、「那我以後是不是不能說OMG了，害怕」、「可怕，現在的人什麼都想佔為己有」等，誤以為李佳琦將整句說話註冊為商標，但實際只是由他聲音講的這幾句說話被註冊而已。

其實不少網友都認為李佳琦對知識產權保護意識很強，紛紛表示支持：「太多垃圾仿冒產品用李佳琦推薦的聲音打廣告」，而李佳琦方面也回應稱這是保護性註冊，目的是避免某些商家惡意使用，誤導消費者。

不少男性都表示不能讓女朋友看李佳琦的直播，因為會買到不停手。（視頻截圖）

而類似案例也曾發生在張家輝身上，事緣他的國語不標準，導致在2017年代言的一款國內網頁遊戲廣告中，「張家輝」的發音聽起來似「渣渣輝」，之後更在網絡瘋傳，逐漸成為大家對他的親切稱呼，去年張家輝也為「渣渣輝」註冊了多個商標，以防止他人亂用。網站爆張家輝5月底為「渣渣輝」註冊 45項商標包括玩具服裝食品

點擊下圖睇曾同李佳琦合作嘅部份明星：