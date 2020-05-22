劉佩玥殺入網紅聚會分一杯羹　細數不能錯過的IG超人氣女神

TVB小花劉佩玥（Moon）近期就殺入網絡界，在YouTube開設個人Channel，更頻頻出片，決心與一眾KOL分一杯羹！日前，人氣網紅中韓混血兒Sue Chang（張厚耀）就在IG上載一段自己、阿Moon與Miss Hunny的短片，更寫道：「喝點小酒和你們聊些沒營養的話……吃點宵夜發發瘋～感覺像回到少女時代」看來，阿Moon真的完美融入網紅界。

不少網民都被這個組合感到意外！（IG影片截圖）

早在去年5月，阿Moon已經與Sue Chang一同出席品牌活動並穿上性感泳裝出海，未知是否這次活動因而認識並成為好姊妹。其實近年KOL吸金能力隨時比藝人還要誇張，阿Moon向她們取取經又未嘗不可。而香港亦擁有不少人氣超高的IG女神，讓我們一同認識吧！

猜測她們是因為活動而認識！（IG/@suechangg）

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現年29歲的中韓混血兒Sue Chang即使已成兩女人母，但在IG依然坐擁32.3萬粉絲，並成為不同品牌的寵兒！

Sue即使生了兩胎，依然Keep得好好！（IG/@suechangg）

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香港首位女魔術師YouTuber Miss Hunny（何穎璇）更憑自己的高人氣推出過寫真集《Miss Hunny Magic》，更被譽為「新一代宅男女神」。

其實近年她的人氣已經大不如前！ （IG/@misshunnyig）

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陳芷瑩（Giann Chan）多年來在網絡界都人氣高企，她在IG坐擁45.8萬粉絲，比不少明星都高！她吸金力極強，曾豪爽購入一紅色房車送贈男朋友，羨慕死人。她在電台《公子會-公子夜王》自爆曾經被獲邀出席飯局，價錢高達一百萬，但陳芷瑩堅決拒絕，對方再加碼一倍至二百萬，非常誇張。

陳芷瑩是全香港數一數二的網紅！（IG/@chan.tsz.ying）

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黃子菲（Ava）曾有翻版張柏芝少年版之稱。她在微博、Instagram人氣有多達30萬人，黃子菲有被記者稱為「微博小花」。去年她曝出與33歲的楊政龍（Alex）相戀，並在7月宣布懷孕，令外界震驚。至於她有沒有順利嫁入豪門，暫未有人知！

Ava曾失婚！（IG/@avaw）

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香港YouTuber Ding Ding在IG亦坐擁27.5萬粉絲，雖然她在網上惹了不少負評，但不得不承認她的人氣依然高企！

韓系！（IG/@ding_2）

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