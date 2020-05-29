【降魔的2.0．劇透】劉佩玥成魔　咖啡店原來係時空店

《降魔的2.0》第二十集劇透

《降魔的2.0》上回講到，馬季（馬國明飾）誤會偉豪（胡鴻鈞飾）、萊斯（鄧佩儀飾）是情侶；勞斯（麥凱程飾）察覺萊斯有異樣，闖進馬季家，對偉豪不懷好意。勞斯調查金魚街怪事，查出源於一把奇怪歌聲。阿花（譚凱琪飾）接近勞斯，懷疑他是自己一直以來等待的故人。是夜，接二連三有有傷者送往醫院治療，口中都哼着同一首歌曲，令芷若（黃智雯飾）大感奇怪。眾靈齊集歡送貝娜（劉佩玥飾），貝娜卻發現自己仍留於塵世，芷若、風獅爺（C君飾）看穿貝娜始終無法放下馬季。貝娜決定面對與馬季的感情，故請求芷若幫忙，和馬季共度最後的時光。

好開心咁喎。（《降魔的2.0》截圖）

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最新一集《降魔的2.0》內容，芷若逐漸變得虛弱，反而擔心馬季、貝娜的安危。馬季察覺眼前的景象有異樣，推斷與貝娜跌進被刻意製造的靈異結界。馬季欲收伏怨靈Jeannie返回現實，豈料，一切都在他意料之外……風獅爺、芷若趕到貝娜母校打探馬季行蹤；貝娜終於說出心底話，全因捨不得離開馬季。然而，貝娜不再自欺欺人，放下執念，誠心祝福馬季與芷若。貝娜向眾人道別，馬季亦放低對貝娜的悔疚。魔音捲土重來，風獅爺、偉豪各自心知不妙。

小馬知道中咗圈套。（《降魔的2.0》截圖）

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