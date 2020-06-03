【降魔的2.0．劇透】豪仔完全魔化　難以避過與小馬一戰

《降魔的2.0》第二十三集劇透

《降魔的2.0》上回講到，馬季（馬國明飾）感到靈界將有大事發生，為保車友安全，遂叫停的士探靈團，司機大頭（蕭徽勇飾）甚為不滿。車隊成員為賺錢執意成團，大頭藉機離間眾人，卻不知魔爪正向他們逼近。芷若（黃智雯飾）失去通靈能力後，悵然若失。風獅爺（C君飾）感嘆芷若與天宇妻子允瑩（譚凱琪飾）的遭遇相似，不願她牽涉靈界恩怨，悄悄道別。芷若無意間發現手袋內藏一條古代手帕，並產生奇怪感應……的士探靈團在隧道口集體消失，馬季隱覺不妥，決定聯同芷若直搗隧道，竟於七百年前的漁村分別遇上阿花（譚凱琪飾）與偉豪（胡鴻鈞飾）！

想當年！（《降魔的2.0》截圖）

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最新一集《降魔的2.0》內容，馬季於海魔的幻海結界裡，海魔認定他是天宇的轉世，誰知馬季不堪一擊。偉豪憤然反抗，危急關頭，幸得風獅爺暗中庇護。芷若不顧一切，讓受傷的馬季返回現實世界。馬季為救被困結界的芷若，不惜與海魔一戰，他更從風獅爺口中得悉偉豪背後的真相，被迫要在情義與降魔之間作出沉痛抉擇……萊斯（鄧佩儀飾）隔着房門向勞斯（麥凱程飾）剖白心跡，勞斯動容。偉豪終無力自控，漸被魔性吞噬，鐵文勸萊斯以大局為重。萊斯獨力牽制偉豪，並作出義無反顧的一擊，而小馬與豪仔亦將會有一戰！

進入幻境。（《降魔的2.0》截圖）

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