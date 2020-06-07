「Think Big主持」邱晴離巢勁後悔　收入由月入5萬歸零：好窮吖！

邱晴（Mandy）以17歲之齡於2017年參加香港小姐競選，成為當年最年輕的參賽佳麗。晉身十強後亦如願加入TVB，長期擔任《Think Big天地》的主持外亦累積了不少人氣，屬排t等上位的小花之一。不過自今年5月初，她就再沒有在《Think Big天地》等節目出現，及後她接受《香港01》訪問時，才表示自己已由「經理人合約」轉簽「一騷藝人合約」。

邱晴（Mandy）在《愛．回家之開心速遞》中客串飾演「傻強」的女朋友。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

邱晴接受《香港01》訪問時，解釋離巢原因：「唔係話（喺TVB）發展唔好嘅，但係網絡媒體可以多啲同粉絲互動，我又想多啲分享我日常生活嘅嘢，試吓唔同發展。其實都唔可能成世只係做電視。」

邱晴（Mandy）有好多年輕粉絲。（IG@dear.yc）

邱晴（Mandy）在17歲時參選香港小姐競選。（資料圖片）

問她是不是不滿於現況和收入，她就回答：「唔係吖，以前係Think Big固定主持，再加埋劇集客串，收入都幾好，同埋我仲後生， 學到嘅嘢係自己嘅，錢都唔太重要。」在TVB工作收入多嗎？她說：「啱啱入行嗰時一萬頭啦，呢兩，三年都試過有幾個月有5萬蚊左右，見到糧單嘅時間好開心㗎，我仲買份奢侈品畀媽咪。」收入大減？「而家冇咗固定收入，好窮吖！不斷咁h緊錢，要慳啲洗同埋諗點樣賺錢。講真轉咗約，公司都有嘢俾我做，所以我都冇執着有幾多騷錢啦。」

邱晴（Mandy）（圖右）曾和樂宜（Lokyii）（圖中）一起做《美女廚房》的「美女學徒」。（資料圖片）

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「離巢」後有什麼工作？邱晴自言沒有人脈，所以初時都有些擔心。「咁啱樂宜（Lokyii）個經理人係我媽咪朋友，所以媽咪就將我托付咗畀佢。之前《美女廚房》同樂宜有合作過㗎，而浜崎真緒（日本AV女優和夜場DJ）我就不嬲都有留意，真人都好靚。希望做咗佢哋師妹之後，可以多啲跟佢哋學習。」

浜崎真緒是日本當紅的AV女優，同時也是著名的夜場DJ。（IG@maohamasaki_official）

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浜崎真緒有十分多粉絲。（IG@maohamasaki_official）

不過邱晴就表示，並不是和樂宜以及浜崎真緒一樣做夜場DJ。「我好鐘意小朋友㗎，所以嚟緊會搞個Channel同小朋友互動，玩吓或者一齊唱歌一齊玩，暫時都係計劃緊。而家就學吓唱歌、煮食充實自己，同埋打吓機、做運動。」

樂宜大派福利。(ig@lok_lokyii)

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