【溢遊未盡】TVB播旅遊節目主持飲蝙蝠湯　男主持：顏色似雞肉

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19 N）疫情持續超過半年，全球超過730萬人感染，死亡人數逾40萬。唔少專家都認為，肺炎病毒原本宿主就係蝙蝠。但TVB財經資訊台最近播出嘅節目《溢遊未盡》中，主持人飲用蝙蝠湯更大讚鮮味，引起觀眾反彈﹗

旅遊節目《溢遊未盡》由曾奪台灣金鐘獎最佳主持嘅廖科溢擔任主持。（FACEBOOK：@溢遊未盡）

TVB購入由曾奪台灣金鐘獎最佳主持嘅廖科溢擔任主持嘅旅遊節目《溢遊未盡》，逢星期三下午六點半於財經資訊台播出。10號播出嘅一集到西太平洋島國帛琉旅行，介紹當地景觀及美食。

主持廖科溢同蝙蝠近距離接觸。(影片截圖)

而蝙蝠湯原來係當地著名特色食物，一份要價30美金，折合港幣約230元。主持人廖科溢喺鏡頭前近距離接觸蝙蝠，用手拎起，亦有飲蝙蝠湯食蝙蝠肉，仲形容「顏色跟雞肉差不多」食起嚟似鴨肉仲大讚鮮味。

新一集介紹西太平洋島國帛琉，當地特色美食正正係蝙蝠湯。（影片截圖）

其實呢一集節目早喺去年5月於台灣播出，年尾遇上肺炎疫情肆虐全球，香港大學微生物學系講座教授袁國勇及其團隊研究發現，病毒好大機會來自蝙蝠。

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