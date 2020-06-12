【矚目配角】張國強回巢12年超過90套作品：演好角色唔駛諗咁多

訪問當日63歲張國強剛拍完新劇《超能使者》的外景，如果以上年開始計算，張國強連續拍了十三套劇集，應該是全TVB最搶手的配角。



張國強入行至今一直享受當演員的樂趣，但後生時心態就不同，多了一點計算：「後生時正值香港電影、電視的高峯，自己就會篩選工作，這個角色要剃光頭，不演，那個角色片酬不高又不演，你以為自己計算準確,其實錯失了機會也不知。」



08年張國強再度回歸TVB，他一改後生時的心態，只要有角色就演，連剃光頭都肯：「當時拍《萬凰之王》要我剃頭，我以前一定不拍，但我叫自己嘗試，原來大家又覺得我光頭不錯，之後在《潛行狙擊》監製找我演黑幫龍頭，之前從來未演過，更意想不到是有健康食品找我拍廣告。原來人生是這樣，如果當日我選擇不拍，可能之後一切也不會發生。」

張國強在《430穿梭機》經常表演花式足球，在那個年代的小朋友，如果愛足球一定喜歡KK哥哥，將足球控兩下，然後表演花式再將足球控在背上，那個年代沒有YouTube，對於小朋友來說已很利害,訪問當日KK哥哥亦表演，依然寶刀未老。（葉志明攝）

63歲張國強年輕時是甲組足球員，他喜歡足球亦愛演戲，輾轉地去了拍電影，然後去了TVB當兒童節目《430穿梭機》主持，那時小朋友愛叫他KK哥哥，是七、八十後的集體回憶，形象健康正氣。他說:「當球員與演員都有不少相似地方，我們當樣要面對觀眾，要聽教練指示，演員就要聽導演，隊友是你戲中的拍檔。」

張國強、譚玉瑛當年在兒童節目《430穿梭機》是金牌組合，至今都沒有人能超越這對經典，2016年二人在杜琪峯電影《三人行》飾演夫妻，相隔27年再度合作。

張國強當球員期間司職右後衞，除了防守外，亦會伺機上前助攻，球場如此，往後事業亦一樣，１９８６年張國強突然離開《430穿梭機》，對於現在三、四十歲的人，張國強當時主持的形象相當深刻，那時的小朋友亦不解為何他會突然離開了《430穿梭機》，原因是張國強最喜歡的始終是演戲：「我已做了四年主持，亦係非常成功，如果我繼續留低只是維持著，當然可以成為另一個譚玉瑛，但我始終喜愛演戲,又剛好當年德寶電影公司想簽我，所以就選擇了新挑戰。」

維基資料顯示當年《新紮師兄‧續集》想找張國強演繹其中一角，最後不成事，張國強訪問當日表示公司想找他演陳庭威的角色，他最後婉拒了，更外闖電影圈。

張國強現在亦有每星期踢波，由右後衞轉打了防守中場，這個位置的球大部份都要用體力搶對方皮球，粗野超技術在所難免，張國強不同意：「如果你要用超技術的話，証明你未夠班。」張國強今年６０多歲仍然喜歡帶波扭過人的快感，性格有點傲氣，他亦承認，特別在年輕的時候，「後生的時候，選擇多，你要我剃頭不怕，這部戲酬金太少又不拍，有很多選擇讓你推搪，你不是好好珍惜，自己白白錯過一些機會也不知道。」

張國強08年回歸TVB,拍了超過90套劇，冇數經典角色令人記得，繼兒童節目主持後另一個里程碑。

旁人眼中可能覺得張國強外闖電影後應該飛得更高，亦覺得他事業上出現了一些真空期，但他覺得是觀眾好快忘記了，作品不是連續曝光，就有種很久沒出現的感覺，08年他再回到TVB,他比從前更熱愛演戲，：「回顧自己事業上的覆歷表，年青時候錯過了很多角色，時裝、古裝、奸角等等，所以再回到TVB，我好渴求每一個演出機會，因為我是一個演員。以前一叫我剃光頭，我一定不會拍，但2010年拍《萬凰之王》我說服自己嘗試下吧。」

張國強2010年拍攝《萬凰之王》首次剃光頭，他才發現自己頭型其實不錯，亦令佢不再局限自己戲路。

行外人可能覺得男人剃光頭，為何會令演員郤步?張國強解釋因為拍古裝要「黐頭套」，每次要塗膠水，拍完後亦要用藥水擦掉，對頭皮及髮根有嚴重影響，所以很少男星樂意剃頭，：「那次要我我剃頭，剃完之後覺得頭型也不錯吧?想不到好多人都覺得感覺幾好，那一年我都是光頭，但文偉鴻監製找我演黑幫龍頭，之後又因為這個光頭拍了廣告，原來好多機會就始於一個嘗試，你肯去做就有另一個天地，雖然得失沒有人知，但你不做，損失的人一定是你自己。」

張國強還有7套劇集未出街，雖然現在多演爸爸角色，但他一點年老感覺也沒有，依然充滿活力。(葉志明攝)

球員當打時候可能係正選，年紀大的時候要讓出正選位置，張國強是職業球員出生，深明這個道理，但由電影主角來到現在要當配角，他亦有心理關口要衝破：「你一直做開的，突然失去了,一定會有感覺，正如我當球員的時候被踢斷了右腳都要養傷大半年,原本位置亦人搶了，我當時做的是苦練左腳，結果我練到左腳好過右腳，復出的時候我兩隻腳都踢到波，我現在沒可能當小生，只能演阿爸或者長輩,那你只能欣然接受，但我相信你努力，亦做到大家要求，機會一定有，怎會有低潮?低潮在我的看法是你做得不夠好，你是時候做好一點。」