宋慧喬首曝出道原因　原來只係為一份獎品？

38歲的南韓女神宋慧喬已出道超過20年，她早前接受ELLE雜誌專訪時驚爆：「成為演員一開始根本不在我的夢想清單內。」她國三時因為參加選美比賽出道，原來當初參賽僅僅是為了一件制服：「我聽說學校制服是參賽的獎品，於是參加了模特兒選拔賽，並幸運地得到第一名。」因此才開始踏上戲劇路。

宋慧喬提到，演戲以來一路都遇到很多困難，至今也仍在克服，因此仍想繼續當演員、不考慮幕後工作：「我遇過演出作品成效很好的時刻，也遇過低酬勞的接戲狀況，但我仍然真心對待幕後人員，並對每次的成果感到滿意。」並分享最愛的一部作品是「那年冬天風在吹」，「我在拍攝過程中完全入戲，甚至到拍攝後期整個變成戲裡的角色，完全找不到宋慧喬的影子，遲遲無法抽離，讓我印象非常深刻。」

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近幾年宋慧喬積極與華語導演合作，包括王家衛、吳宇森，她用「大開眼界」形容，但也嘆：「說中文真的非常困難，更別提同時還得與其他演員對戲，了解這部戲裡每個角色的特點。」也坦言背中文對白讓她感到壓力很大，「但隨著反覆練習和其他人的即時幫助下，終於能順利地完成拍攝。」

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