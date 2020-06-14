黃翠如IG曬蕭正楠YES! CARD猶豫買唔買　陳自瑤留言：不過有啲貴

不少香港市民都會喜歡到深水埗這個地方逛街，原因是在逛街途中可能會發現到「寶藏」。而黃翠如今天（14日）在深水埗一間懷舊玩具店，便發現了一個「懷舊歌手」的Yes!card。相信不少80或90後對YES! CARD並不陌生，更是當年追星必定「抽」回家中珍藏。

翠如今日去深水埗行街。（IG：wongtsuiyu）

而翠如這次發現的「懷舊歌手」便是老公蕭正楠的YES! CARD，翠如並沒有立即付款買回家珍藏，因為她發覺老公這張Yes card的價錢有點昂貴，所以她在IG開Post詢問大家意見，她說：「在深水埗一間懷舊玩具店，發現了一個懷舊歌手的懷舊YES! CARD，每張價值五蚊，買唔買好？」翠如的一眾明星好友都有留言回應，好像連詩雅、袁偉豪等，其中陳自瑤回覆她：「呢個小鮮肉都ok既，不過5蚊有d貴」翠如搞笑的回覆說：「懷舊小鮮肉」

蕭正楠YES! CARD$5一張。（IG：wongtsuiyu）

另外有網友發現蕭正楠這張YES! CARD的衣著是在Cosplay知名日本動漫《火影忍者》的主角漩渦鳴人，認真的看打扮相當相似。

真係好似。（黃翠如IG／YouTube截圖）

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