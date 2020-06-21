陳倩揚5年前離巢做開心靚媽　籲舊同事把握機會：趁後生嘗試！

現年36歲靚媽陳倩揚2008年參選香港小姐勇奪亞軍入行，及後加入TVB成為《東張西望》主持，更有機會參演劇集，工作發展順利時卻毅然決定離開無綫，結束7年的賓主關係。倩揚重提時指那時剛好約滿，覺得是時候向外闖：「好似中學階段畢業，順勢嗰時約滿，可以出去闖下。嗰時啱啱生完第二個，想放多啲時間喺家庭，睇下家庭同工作點攞到一個平衡，係一個唔同階段嘅發展。」

倩揚2008年參選香港小姐奪亞入行。（葉志明攝）

由素人到漸漸獲得知名度，倩揚雖然離開舊東家，卻未忘感激公司的栽培以及給予的機會，學習到的一切都令她銘記於心：「做咗《東張西望》7年，每一個Live Show都係好好嘅學習機會，冇從前嘅日子，一定唔會有今日嘅我。飲水思源，要多謝從前嘅栽培。」

近年TVB掀起離巢潮，不少知名小生花旦如李施嬅、田蕊妮、黃浩然、郭晉安等都決定外闖，身為過來人的倩揚認為每人的際遇都不同，很難判斷他們的決定正確與否：「每一個人嘅選擇都未必一樣，好難判斷離開或者留低係一個點嘅結果。最緊要有工作時努力把握機會，藝人嘅角色好被動，所以唯有努力咗先。我覺得趁後生，出面有其他嘗試不妨把握，出咗去先知出面係點，但係留低都有留低嘅好。」

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新冠肺炎疫情持續半年，作為三名子女的媽媽感受至深。停工停課的日子令倩揚得到一段昇華的家人關係，亦令她明白到世界上沒有必然：「原來日常生活出街食飯、想落街，喺呢個環境係好奢侈嘅事。以前係奉旨嘅，原來好多嘢都唔係奉旨，我都有教小朋友你覺得好容易得到嘅，其實要用心經營先做到。平時忽略咗同屋企人相處，呢段時間多咗留喺屋企，得到一段昇華咗嘅屋企人關係。」凡事有失必有得，倩揚認為疫情可以令大家反思，向好方面想總會有得着，希望大家繼續齊心抗疫。

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